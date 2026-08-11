Posvađali se oko mjesta na plaži: Sutkinja pozvala policiju, oni je uhitili i vezali

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) zatražila je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je nakon sukoba zbog zauzimanja mjesta na plaži u Gradcu uhićena i s lisicama na rukama dovedena na sud.

UHS navodi da je sutkinja, njihova članica, u ponedjeljak ujutro pozvala policiju nakon što su je, prema njezinim navodima, dvije osobe verbalno napale i vrijeđale jer je pomaknula ručnike, prazne ležaljke i druge stvari kojima su bila zauzeta mjesta na javnoj plaži.

Prethodno se obratila komunalnim redarima, koji nisu mogli doći na mjesto događaja.

Nakon dolaska policije sutkinja je upućena u makarsku Policijsku postaju radi davanja izjave, kamo je oko podneva dobrovoljno došla. Nakon što je dala izjavu, obaviještena je da je uhićena zbog sumnje u narušavanje javnoga reda i mira.

Zadržana je u policijskoj postaji, a potom s lisicama na rukama odvedena na sud, gdje je, prema UHS-u, vezana čekala ročište.

Policija je protiv sutkinje i još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnoga reda i mira te za svo troje predložila novčane kazne.

UHS: 'Uhićenje samo po sebi nije razlog za vezivanje'

UHS ne ulazi u pitanje jesu li sutkinja ili druge dvije osobe počinile prekršaj, nego dovodi u pitanje razmjernost i zakonitost uporabe lisica.

Ističe da samo uhićenje nije zakonski razlog za primjenu sredstava prisile te da nema automatizma u vezivanju uhićenika. Sredstva prisile, navode, mogu se primijeniti ako postoji opasnost od otpora, napada, bijega ili ozljeđivanja i moraju biti razmjerna okolnostima.

Udruga tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala s policijom, nije pružala otpor, pokušala pobjeći niti ikoga ugrožavala te da je policajcu prigovorila zbog stavljanja lisica.

"Rutinsko vezivanje bez sigurnosne potrebe, osobito uz izloženost javnosti ili medijima, vrlo lako može doseći prag ponižavajućeg postupanja prema bilo kojem građaninu kao uhićeniku", upozorava UHS.

Od ministra unutarnjih poslova traže žurnu unutarnju kontrolu i nadzor zakonitosti i pravilnosti postupanja policajaca PP Makarska te da ih se izvijesti o rezultatima.

U priopćenju koje potpisuje predsjednik UHS-a Damir Kontrec najavljuju da će nakon rezultata unutarnje kontrole poduzeti i druge pravne korake radi zaštite dostojanstva sutkinje.

UHS predlaže i hitan sastanak svojih predstavnika s ministrom unutarnjih poslova i njegovim suradnicima zbog spornog policijskog postupanja.