Božinović i Milina o pobjedi koja je zauvijek promijenila tijek hrvatske povijesti

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su zajedničku čestitku povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice VRO Oluja, istaknuvši da je hrvatska policija "među prvima odgovorila na izazove rata".

U zajedničkoj čestitki poručili su kako su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i obljetnica VRO Oluja "trajni simbol hrvatskog zajedništva, odlučnosti i pobjede u obrani slobode, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske".

"S osobitim poštovanjem prisjećamo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, a našu duboku zahvalnost upućujemo njihovim obiteljima koje su podnijele najveću žrtvu", istaknuli su, dodajući da ih je "njihova žrtva obvezala da dostojanstveno prenosimo budućim generacijama istinu o Domovinskom ratu". Naglasili su da su prije 31 godinu hrvatski branitelji "ostvarili pobjedu koja je zauvijek promijenila tijek hrvatske povijesti", posebno izdvojivši ulogu policije u obrani zemlje.

'Sloboda nije samo naslijeđe'

"Istinski smo ponosni na hrvatsku policiju koja je od prvih dana velikosrpske agresije stala u obranu hrvatskog naroda i države te time ispisala policijsku povijest kao jedinstvenu u svijetu", poručili su Milina i Božinović. Dodali su kako su hrvatski redarstvenici među prvima odgovorili na ratne izazove te ostavili "neizbrisiv trag u stvaranju i obrani naše Domovine", a da se "podvizi specijalne policije u VRO Oluja i danas izučavaju na vojnim učilištima diljem svijeta".

"Vrijednosti koje su tada hrvatski redarstvenici branili i danas su temelj svakodnevnog rada policijske službe, radi sigurnosti svih naših građana. Danas potvrđujemo kako sloboda nije samo naslijeđe, nego velika odgovornost koju policijske službenice i službenici svakodnevno čuvaju", poručili su Milina i Božinović.

Podsjetili i na riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana izrečene u Kninu 26. kolovoza 1995. godine, da je sloboda plaćena krvlju te da Hrvatska "nikom više nikada neće dopustiti da joj ugrozi slobodu, demokraciju i hrvatsku zemlju".

Na kraju su svim hrvatskim braniteljima, pripadnicima policije i vojske te građanima čestitali Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO Oluja, poručivši da uspomena na hrvatske pobjednike treba biti "trajno nadahnuće", a njihova žrtva "vječna obveza da čuvamo slobodu, mir i sigurnost Republike Hrvatske".