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HNL /

Nikica Jelavić dobio pojačanje za nastavak sezone: Stigli bivši Dinamovac i Hajdukovac

Nikica Jelavić dobio pojačanje za nastavak sezone: Stigli bivši Dinamovac i Hajdukovac
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Lokomotiva je novu prvenstvenu sezonu otvorila s dvije pobjede nakon čega je upisala dva poraza u nizu, na gostovanjima kod Osijeka i Rudeša.

25.8.2026.
17:50
Hina
David Jerkovic/PIXSELL
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Hrvatski nogometni prvoligaš Lokomotiva službeno je na svojim internetskim stranicama potvrdila da su novi igrači u klubu Fran Karačić i Jakov Gurlica.

Za 30-godišnjeg Karačića ovo će biti već četvrti dolazak u Lokomotivu gdje ovaj put stiže na posudbu do kraja aktualne sezone iz Hajduka. U karijeri je Karačić upisao 15 nastupa za reprezentaciju Australije. Profesionalnu karijeru ovaj je desni bočni igrač počeo upravo u Lokomotivi, a još je njen dres nosio tijekom 2020. i 2021. te 2024. i 2025. godine. Igrač Hajduka je od te 2025. s tim da je prošle sezone također bio na posudbi, u Osijeku.

Rođeni Zadranin Jakov Gurlica igra na poziciji stopera, a prošle sezone je nastupa za Vukovar 1991. Profesionalnu karijeru 22-godišnji Gurlica je počeo u Dinamu, a potom je još igrao za Dubravu Tim Kabel, slovenski Bravo, Goricu i Vukovar 1991.

Lokomotiva je novu prvenstvenu sezonu otvorila s dvije pobjede nakon čega je upisala dva poraza u nizu, na gostovanjima kod Osijeka i Rudeša.

LokomotivaHnlFran Karačić
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