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VELIKI TALENT /

Dinamo dovodi novo pojačanje: Stiže veznjak iz Južne Amerike?

Dinamo dovodi novo pojačanje: Stiže veznjak iz Južne Amerike?
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Talentirani veznjak će za početak najvjerojatnije igrati u drugoj momčadi

25.8.2026.
17:07
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Dinamo je, prema svemu sudeći, uspio riješiti dvojicu talentiranih veznjaka u tjedan dana. Nakon što je u ponedjeljak na Maksimir napokon službeno stigao Fuzy Taylor (18), uskoro bi to trebao napraviti i Lautaro Ultra.

Slično kao i kod Taylora, Ultru se već neko vrijeme spominje kao novog igrača Dinama, ali ta je informacija naizgled tek sada dobila potvrdu jer je novinar Cesar Luis Merlo objavio sliku Marcela Filomena, predsjednika i vlasnika kluba za koji Ultra igra, i igrača kako su na putu za Zagreb.

Riječ je o 19-godišnjem Urugvajcu koji je dosad igrao za Oriental de La Paz, momčad iz druge urugvajske lige. Ondje je Ultra upisao 32 nastupa, a nedavno je stigao i do mlade reprezentacije. Transfermarkt ga procjenjuje na 200 tisuća eura, a Ultra bi za početak vjerojatno trebao igrati za B momčad.

Dinamo
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