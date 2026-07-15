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MUČI IH GODINAMA /

Dinamo napokon riješio golemi problem: 'Polažemo velike nade u njega, dolazi kao zamjena Mišiću'

Dinamo napokon riješio golemi problem: 'Polažemo velike nade u njega, dolazi kao zamjena Mišiću'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječ je o osamnaestogodišnjem veznjaku koji, unatoč mladoj dobi, već ima 55 nastupa u profesionalnom nogometu

15.7.2026.
15:27
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo je ove godine nakon četiri godine ponovno osnovao drugu momčad. Jedan od prvih igrača koji ju je pojačao je Fuzy Taylor, ganski veznjak u kojeg na Maksimiru polažu velike nade.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

Riječ je o osamnaestogodišnjem veznjaku koji, unatoč mladoj dobi, već ima 55 nastupa u profesionalnom nogometu. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u domovini te je prošle sezone odigrao 28 utakmica za prvaka Gane Medeamu.

O kakvom se igraču radi dovoljno govori izjava s Maksimira za Sportske novosti. Tom su portalu izvori rekli o kakvom je talentu riječ:

"Polažemo velike nade u Taylora, dolazi kao zamjena Josipu Mišiću. Strašno je talentiran i moćan, igra s kompjutorskom logikom. Startat će s B momčadi, ali će i trenirati s A momčadi, bio je najbolji vezni igrač u Gani sa 17 godina. Kompletnu godinu igrao je sa seniorima. Naravno, mora se malo prilagoditi, dobiti sigurnost, ipak je još mlad, sa 18 godina. Zato i kreće s B momčadi, ali ga vrlo brzo vidimo u rosteru kod Marija Kovačevića."

Dodajemo da je osim Taylora za drugu momčad doveden i talentirani veznjak Slaven Belupa Gabrijel Šivalec.

Dinamo
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