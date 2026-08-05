Milanović spomenuo Srbiju, Rafale i NATO: 'Moramo se zapitati koliko je to poštena igra'

Predsjednik Zoran Milanović najprije je ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića položio vijenac i odao počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Na Kninskoj tvrđavi svečano je podignuta hrvatska zastava, dok se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo u spomen na poginule i nestale branitelje, čija su imena prozvana.

Nakon toga uslijedili su govori, a okupljenima su se obratili premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Milanović. Na početku govora pozdravio je građane, branitelje, državne dužnosnike te Hrvate u zemlji i inozemstvu.

"Osim duboke zahvalnosti braniteljima i njihovim obiteljima, onima koji su preživjeli i onima koji nisu, još jednom duboko ljudsko hvala", poručio je Milanović.

Posebno je spomenuo Hrvate u Bosni i Hercegovini, podsjetivši da su se i ondje vodile važne bitke protiv agresora.

"Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u tim je godinama vodio zajednički rat, bez pomoći, često bez verbalne, ali i materijalne. Mirovni proces u BiH potpisan je nakon intervencije Hrvatske vojske koja je dogovorena s američkim saveznicima, a neki dijelovi čak i protiv naše volje, na njihovo inzistiranje", rekao je.

Milanović je naglasio da se u Hrvatskoj danas više ne vode velike polemike o karakteru Domovinskog rata.

"Ne vidim da se u Hrvatskoj danas previše polemizira o tome što je bilo. Velika većina slaže se oko hrvatske interpretacije da je to bio pošten i pobjednički rat", rekao je.

Poručio je i da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.

'Hrvatska je dobila rat, a Srbija se naoružava'

"Ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dolazi s druge strane Dunava, ali na svaku materijalnu moramo reagirati. Hrvatska je dobila rat, a Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada neće ponoviti. Ne vidim da će se ponoviti", poručio je.

Osvrnuo se pritom i na prodaju francuskih borbenih zrakoplova Rafale Srbiji.

"Kada se Srbija naoružava uz asistenciju nekih naših saveznika, moramo se pitati koliko je to poštena igra i koliko će nas koštati", rekao je Milanović.

Govorio je i o zahtjevima unutar NATO-a da članice povećaju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a. Istaknuo je da Hrvatska ima pravo javno raspravljati o tome što dobiva za taj novac.

"Moramo sebi postaviti pitanje što znači pet posto BDP-a za izdvajanje za obranu u NATO-u. Taj novac ići će u francusko, američko i njemačko oružje. To pitanje moramo javno postaviti jer udaraju na naš džep. Što dobivam s pet posto, a što s dva posto? Jesam li dva posto jači ili sam izgubio dva posto novca?", upitao je.

Dodao je da je jedino važno pitanje kakvim sposobnostima Hrvatska raspolaže, a ne koliko je novca formalno potrošila.

"Naše sposobnosti jedino su bitno pitanje. Kada je mali David došao u logor kralja Šaula, odbacio je mač i ponio praćku. To je priča o vjeri u Boga, ali i priča o pameti i inteligenciji, o tome kako je Hrvatska pobijedila rat", rekao je.

Kundidu iskazao puno povjerenje

Milanović je zatim istaknuo da je Hrvatska posebna jer njezinim Oružanim snagama upravljaju ljudi s neposrednim ratnim iskustvom.

"Hrvatska je posebna, jedina država u NATO-u i Europskoj uniji čiju vojsku vode ljudi koji su vodili bojne u napadu. Naš načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid jest takav i uvijek će imati moje povjerenje", poručio je.

Na kraju se ponovno obratio hrvatskim braniteljima.

"Kao što je prethodno rečeno, borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu državu i ni za što više. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europski parlament, ni za Europsku uniju, niti za ove naše preko", rekao je Milanović.

Govor je završio riječima: "Želim vam sve najbolje i Domovini vjerni."