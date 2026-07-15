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UPOZORENJE IZ LITVE /

Obavještajci otkrili tajni ruski plan, sprema se napad? Vlasti hitno krenule u akciju

Obavještajci otkrili tajni ruski plan, sprema se napad? Vlasti hitno krenule u akciju
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Foto: Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Moskva redovito odbacuje optužbe da planira ili provodi sabotaže i druge napade izvan Ukrajine

15.7.2026.
10:49
Hina
Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Litavski predsjednik Gitanas Nausėda rekao je u intervjuu objavljenom u srijedu da obavještajne službe raspolažu informacijama da Rusija planira napade na ključnu infrastrukturu, zbog čega će vlasti iz opreza pojačati sigurnost energetskih i prometnih objekata.

Nausėda je kazao da nema informacija o tome kada bi i gdje napadi mogli biti izvedeni, niti je ustvrdio da je Litva njihova izravna meta.

"Imamo takve signale koje dobivamo od naših obavještajnih službi. Oni ne preciziraju mjesto ni vrijeme jer protivnik još nije završio planiranje. Znamo samo za plan ili cilj", rekao je predsjednik.

Dodao je da bi se moglo raditi o različitim metodama usmjerenima na fizičko oštećivanje ključne infrastrukture, odnosno na sve što bi moglo zaustaviti njezino funkcioniranje.

Pojačana zaštita ključne infrastrukture

Litva, članica NATO-a koja graniči s ruskom eksklavom Kalinjingradom i Bjelorusijom, utrostručila je izdvajanja za obranu od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Poljska je ranije ovog mjeseca objavila da su zapadne obavještajne službe zabrinute zbog mogućnosti ruskih napada na njezin teritorij i baltičke države.

Moskva redovito odbacuje optužbe da planira ili provodi sabotaže i druge napade izvan Ukrajine, tvrdeći da su takvi navodi dio proturuske propagandne kampanje.

LitvaPredsjednikRusijaNatoObavještajne Službe
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