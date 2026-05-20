SLETIO S CESTE /

Hrvatski vojnici svjedočili strašnoj nesreći u Litvi, a onda postali heroji! Spasili vozača iz gorućeg automobila

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatski vojnici su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć unesrećenom vozaču

20.5.2026.
11:02
Dunja Stanković
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Republici Litvi pružili su pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške prometne nesreće na cesti Kaunas–Jonava, u blizini sela Marinauka, izvijestilo je Ministarstvo obrane RH u utorak. 

Razvodnici Tino Ćuković i Lovre Kovačević te vojnik Leon Zubović vraćali su se iz Kaunasa prema vojarni u Rukli kada su svjedočili nesreći u kojoj je osobni automobil izgubio nadzor, sletio s ceste i više se puta prevrnuo.

Sletio s ceste i zapalio se

Hrvatski vojnici su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć unesrećenom vozaču. Naime, njegov automobil je nakon slijetanja s ceste počeo gorjeti. Hrvatski vojnici izvukli su muškarca iz gorućeg vozila na sigurno te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi.

Pripadnik hrvatskog kontingenta, razvodnik Tino Ćutković, osposobljen je i certificiran za pružanje prve pomoći te je zajedno s razvodnikom Kovačevićem i vojnikom Zubovićem unesrećenom vozaču pružio adekvatnu i pravodobnu pomoć.

Unatoč zahtjevnim okolnostima, hrvatski vojnici tijekom intervencije iskazali su visoku razinu profesionalnosti, prisebnosti i spremnosti na djelovanje u kriznim situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi, ističu iz MORH-a.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
