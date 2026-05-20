Hrvatski vojnici svjedočili strašnoj nesreći u Litvi, a onda postali heroji! Spasili vozača iz gorućeg automobila

Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Republici Litvi pružili su pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške prometne nesreće na cesti Kaunas–Jonava, u blizini sela Marinauka, izvijestilo je Ministarstvo obrane RH u utorak.

Razvodnici Tino Ćuković i Lovre Kovačević te vojnik Leon Zubović vraćali su se iz Kaunasa prema vojarni u Rukli kada su svjedočili nesreći u kojoj je osobni automobil izgubio nadzor, sletio s ceste i više se puta prevrnuo.

Sletio s ceste i zapalio se

Hrvatski vojnici su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć unesrećenom vozaču. Naime, njegov automobil je nakon slijetanja s ceste počeo gorjeti. Hrvatski vojnici izvukli su muškarca iz gorućeg vozila na sigurno te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi.

Pripadnik hrvatskog kontingenta, razvodnik Tino Ćutković, osposobljen je i certificiran za pružanje prve pomoći te je zajedno s razvodnikom Kovačevićem i vojnikom Zubovićem unesrećenom vozaču pružio adekvatnu i pravodobnu pomoć.

Unatoč zahtjevnim okolnostima, hrvatski vojnici tijekom intervencije iskazali su visoku razinu profesionalnosti, prisebnosti i spremnosti na djelovanje u kriznim situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi, ističu iz MORH-a.