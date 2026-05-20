Ankici je autobus sletio u dvorište, u njemu nije bilo ni vozača ni putnika: 'Čuli smo grmljavinu'

Autobus riječkog javnog prijevoza na liniji 4 nekontrolirano se pokrenuo u utorak na početnoj stanici u smjeru od Bašćina prema centru, kada u njemu nije bilo ni vozača ni putnika, prenosi Novi List.

Sve se dogodilo nakon što je vozač nakratko izašao iz vozila.

Autobus je iz neutvrđenih razloga onda krenuo niz Drenovski put po strmoj nizbrdici. Nakon 200-tinjak metara, udario je u zaštitnu ogradu pokraj kolnika, pa zid i dvorišna vrata obiteljske kuće.

Zaustavio se tek nakon što je probio dvorišni zid druge kuće i srušio dva stabla.

Svjedoci nesreće: Ovo nije prvi put

"Bili smo u kući kad smo začuli strašnu buku, kao da je grmljavina. Izašli smo u dvorište i vidjeli što se dogodilo. Autobus je niz ulicu išao skroz od početne stanice, udario je u zid i ogradu naših susjeda i probio ovaj naš zid. Na putu mu se našla i naša smokva, kao i palma, prilično velika stabla, stara pedesetak godina, da nije udario u njih, vjerojatno bi došao do kuće. Najvažnije u svemu je da nitko nije stradao", ispričala je za istarski medij vlasnika kuće u čije je dvorište sletio autobus Ankica Trebo.

Autobus je skoro cijelom dužinom sletio u dvorište i ostao visiti između ceste i travnjaka.

Posebno je uznemirujuće, kaže, što se u toj ulici igraju djeca, prolaze pješaci.

Ističe kako jučerašnji incident nije prvi takav koji se dogodio na potezu od autobusnog stajališta do nešto niže smještenih obiteljskih kuća i da se slična nesreća dogodila prije par godina.

"Pripremali smo ručak i čuli snažan udarac i lomljavu. Odmah smo išli pogledati što se dogodilo", dodao je jedan od njezinih prvih susjeda Josip Rupčić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Brašćine-Pulac, koji je među prvima došao na mjesto nezgode.

Direktor Autotroleja Vedran Tomičić istaknuo je da je dobro što nitko nije nastradao.

Točan uzrok nesreće trebao bi se znati nakon vještačenja. Na vozilu je nastala znatna materijalna šteta.