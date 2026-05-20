Luka je ubijen, a stručnjak otkriva zašto nedostaje ključna stvar: 'Morate ponuditi žrtvu'

Ugašen je mladi životu u Drnišu jer je već osuđeni ubojica, koji je odslužio zatvorsku kaznu bio na slobodi, unatoč tome što je naknadno prijavljen za ilegalno posjedovanje oružja, koje je sam izrađivao. Zastrašivao je mještane, ali kada je naručio dostavu pizze, netko ju je morao donijeti i bila su to dva nesretna mladića koji su bili tu kao podrška jedan drugome, ali jedan od njih ubijen je, bez razloga, hladnokrvno, dok je obavljao svoj posao. Maturant koji se ovoga petka, kao i njegovi vršnjaci, trebao veseliti na ulicama svoga grada. U utorak je sahranjen u odijelu kojeg je trebao nositi na maturalnoj večeri.

Teško je promišljati o svemu tome, gledati i čitati, bez da čovjeku zasuze oči i da ne osjeti duboku bol i ogorčenost. Na koga, to je pitanje. Na sustav? Na jednu osobu koja je navodno predmet držala u ladici? Na političare?

A reakcije s političkog vrha nisu izostale. Doduše, nedostajalo im je proaktivnosti i empatije. Ministar unutarnjih poslova i ministar policije prvi su reagirali, dajući izjavu za medije te najavili da će se preispitati sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Premijer se oglasio odmah nakon, potvrdio da će biti provedena istraga. Isto je učinio i glavni državni odvjetnik. Predsjednik Sabora pozvao je na minutu šutnje, na prijedlog saborskog zastupnika. Predsjednik Republike nije se oglasio o tragediji.

'Svi su bili šokirani pa se nitko nije htio previše izlagati'

Pa ipak, nešto nedostaje. Dok se čekaju nalazi istrage u Šibeniku, šutnja neumoljivo lebdi u vladajućem političkom spektru. Ali to nije ona ista dostojanstvena šutnja kojom će Drnišani danas prosvjedovati. Niti ona šutnja koja je jučer ispratila nevinog Luku Milovca. Upire se prstom, provode se istrage, zazivaju ostavke, ali gdje je nestala empatija? Upitali smo to političkog analitičara Krešimira Macana koji kaže, nakon postupanja policije, krenule su redom izjave političara, ali i preventivno prebacivanje "bombe koja otkucava".

"I na kraju je to završilo kod sudaca. Iako je možda najpoštenije od svih reagirao odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji je rekao, da je i bilo sve odrađeno, on (Kristijan Aleksić, op.a.) bi danas bio slobodan. Naravno, sada govorimo što bi moglo biti, ali svi znamo, realno, kada se pogleda, da mi nemamo rješenje i to je sada pitanje - što napraviti za ovakve slučajeve?", kaže Macan. Policija je, podsjeća Macan, odradila svoj posao. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina bio je na licu mjesta, odmah se oglasio i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

"Kasnije je krenulo prebacivanje prema sucima i to prebacivanje krivnje je došlo u prvi plan umjesto da se izrazi empatija, sućut", rekao je Macan. Na pitanje, jesu li poruke podrške i sućuti s političkog vrha trebale biti više na tom tragu i proaktivne, Macan kaže:

"Svi su bili šokirani pa se nitko nije htio previše izlagati. S druge strane, mislim da je predsjednik Milanović shvatio da će biti pritisak prema vladajućima pa se nije htio petljati i pustio je da pritisak ide na njih. I onda imamo situaciju da ministar pravosuđa de facto ide na suce, šalje inspekcije. A istovremeno, to se može gledati i kad stvari inače ne štimaju, ne reagira se tako promptno, reagiramo post festum", kaže Macan.

'Ovo je vrlo nezahvalna, ružna situacija'

"Ovdje su se svi prepali tog nezadovoljstva jer je zločin strašan. Dečko koji nije ništa skrivio je stradao i svi su osjetili da bi se ogorčenost mogla preliti prema njima pa su svi malo od toga pobjegli", dodao je.

Počele su usporedbe sa Slovenijom u kojoj je, prošle godine, dvoje ministara podnijelo ostavku nakon što su napadači do smrti pretukli oca koji je išao pomoći svome sinu, kojeg su prethodno napali. Okolnosti tog slučaja su, kaže Macan, drugačije.

"Očito je bila procjena da oni nisu radili na nekom problemu koji se tamo događao dulje vrijeme. Ovo su pojedinačni slučajevi koje je teško predvidjeti. Vi znate da netko ima problem, ali ne možete predvidjeti kada će ponovno nešto napraviti. Netko bi mogao reći, ubio je jednom, ubit će drugi put, ali nije uvijek tako. Ovo je vrlo nezahvalna situacija, ružna situacija. Svi bi najradije da se nije dogodila i svi su izabrali radije otići sa strane", kaže Macan.

Dodaje, neobičan je toliki napad na suce.

"Kao da su suci jedini mogli nešto spriječiti. I onda de facto ispada najveći branitelj sudaca odvjetnik Pavasović Visković koji je rekao - kad pogledate hladno činjenice, ne bi se tu možda ništa bitno promijenilo jer bi on (Kristijan Aleksić, op.a.) danas bio na slobodi", kaže Macan.

Macan podsjeća da često imamo situacije da policija odradi svoj posao, a zapne na pravosuđu. Postavlja se pitanje, zbog čega zapinje na pravosuđu?

"Nije to da je nekakav sudac stavio u ladicu, zapinju svi predmeti u pravosuđu. Previše ih je, previše se sudimo i općenito situaciju u pravosuđu treba riješiti, ali nećemo je riješiti preko noći i sad s ovom inspekcijom u Šibeniku", smatra Macan.

'Nema instant rješenja'

Komentirajući reakciju ministra pravosuđa, Damira Habijana, Macan kaže - stanje u pravosuđu nije problematično od jučer, a ministar Habijan niti je to stanje pokvario niti ga je popravio.

"On ga je naslijedio kako jest, ali osjetio je da će biti pritisak i onda je, da bi sebe politički ogradio, išao na to da prozove suce. Ali opet, kažem, suma sumarum, to je samo reakcija za javnost. Ako pogledate što je rekao Pavasović Visković, vjerojatno tu ne bi bilo neke promjene. Prebacuje se krivica prema nekom sucu, ali na kraju je kriv onaj koji je ubio", kaže Macan.

Podsjeća i na reakciju suda. Nakon što je iz policije jasno potvrđeno da su u slučaju prijave Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja žurno postupili, sud se oglasio priopćenjem u kojem je prebacio lopticu, rekavši da Općinsko državno odvjetništvo nije zatražilo istražni zatvor. Da bi na kraju ispalo, čak i da istražni zatvor predložen, Aleksić bi bio pušten nakon tri mjeseca:

"Jednostavno nemamo efikasnost pravosuđa kakva postoji vani, ali za to nisu krivi isključivo suci. Vi vani odmah imate zaštitu, sudstvo u većini drugih zemalja zna reagirati kod ovakvih stvari, da se iskoriste sva moguća sredstva i donesu sve mjere pa i privremene mjere zabrane. Ovdje nema instant rješenja. Jedino ispravno je reći da nema instant rješenja. Niti ima netko tko je jedini kriv što je ubojica ubio čovjeka."

Ministar Habijan najavio je da u četvrtak očekuje rezultate istrage koju je naložio. Macana smo upitali, čak i da se pronađe "krivac", hoće li to biti dovoljno dobar odgovor ogorčenoj javnosti?

"Ovisi o tome hoće li se politički aktivirati oko toga. Kad nešto postane politički, onda je time puno lakše upravljati. Politika ne voli kad je nezadovoljstvo građana, njih je jako teško smiriti. Onda morate ponuditi žrtvu", zaključio je Macan.