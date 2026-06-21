On je tihi heroj koji je ispisao povijest svjetskih prvenstava, pazite o kakvoj je igračini riječ

Španjolska reprezentacija deklasirala je Saudijsku Arabiju u 2. kolu Svjetskog prvenstva, a u prvi plan iskočilo je ime koje možda nije pod najvećim svjetlima reflektora – Mikel Oyarzabal. Kapetan Real Sociedada ispisao je povijest postavši prvi igrač koji je u uvodne 24 minute jedne utakmice na svjetskim prvenstvima upisao dva gola i asistenciju.

Njegov učinak ne samo da je riješio utakmicu, već je i najbolje predstavio priču o samozatajnom Basku koji je postao tihi, ali ubojiti vođa španjolskog napada.