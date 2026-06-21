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GENIJALAC /

On je tihi heroj koji je ispisao povijest svjetskih prvenstava, pazite o kakvoj je igračini riječ

On je tihi heroj koji je ispisao povijest svjetskih prvenstava, pazite o kakvoj je igračini riječ
Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
U furioznom otvaranju utakmice protiv Saudijske Arabije, dok su oči svijeta bile uprte u zvijezde poput Laminea Yamala i Rodrija, jedan je igrač tiho i metodično ispisao novu stranicu povijesti. Mikel Oyarzabal, 29-godišnji napadač Real Sociedada, postao je prvi nogometaš u povijesti svjetskih prvenstava koji je u prve 24 minute susreta zabilježio dva pogotka i jednu asistenciju.
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Španjolska reprezentacija deklasirala je Saudijsku Arabiju u 2. kolu Svjetskog prvenstva, a u prvi plan iskočilo je ime koje možda nije pod najvećim svjetlima reflektora – Mikel Oyarzabal. Kapetan Real Sociedada ispisao je povijest postavši prvi igrač koji je u uvodne 24 minute jedne utakmice na svjetskim prvenstvima upisao dva gola i asistenciju.

Njegov učinak ne samo da je riješio utakmicu, već je i najbolje predstavio priču o samozatajnom Basku koji je postao tihi, ali ubojiti vođa španjolskog napada.

21.6.2026.
19:31
M.G.
Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
španjolskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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