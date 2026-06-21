Privukle više pogleda od svih: Ove atraktivne dame bile su zvijezde na zagrebačkoj špici

Ljeto je počelo, a zagrebačka špica ni ovog vikenda nije izgubila svoj prepoznatljivi ritam. Sunčano i ugodno vrijeme izmamilo je brojne građane i posjetitelje u središte grada, gdje su terase kafića bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a ulice pune šetača dobre volje.

Muškarci i žene prošetali su centrom Zagreba u pomno odabranim ljetnim kombinacijama, potvrdivši još jednom da je špica mjesto na kojem se susreću moda, druženje i opuštena gradska atmosfera. Uz lagani korak i osmijehe na licima, mnogi su predah od svakodnevice pronašli uz omiljeno piće i ugodno društvo na terasama u samom srcu grada.

Cvjetni trg, Bogovićeva ulica i okolne gradske lokacije tijekom prijepodneva i ranog poslijepodneva bili su ispunjeni živahnom energijom, razgovorima i ljetnim raspoloženjem koje je obilježilo prvi vikend nove sezone.

Kako je izgledala zagrebačka špica na početku ljeta, tko je sve prošetao centrom grada i kakve su modne kombinacije privukle najviše pozornosti - uhvatio je Pavao Bobinec/Dosadni Fotograf.