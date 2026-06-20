Tko je najpoznatija njemačka WAGsica? Prate je tisuće fanova, uživa u luksuzu i osvaja ljepotom

Uoči utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti na Svjetskom nogometnom prvenstvu donosimo priču o jednoj od najpoznatijih WAGsica njemačke reprezentacije.

Riječ je o Sophiji Weber, supruzi nogometaša Kaija Havertza, koja je s njim u vezi od 2018. godine, a par se vjenčao 2024. godine. Nedavno su postali i roditelji, čime su započeli novo životno poglavlje u Londonu.

Weber je aktivna na društvenim mrežama gdje je prati oko pola milijuna ljudi, a javnosti je poznata i po povremenim dolascima na utakmice, gdje podržava svog supruga s tribina. Unatoč velikoj pažnji medija, privatni život drži uglavnom podalje od javnosti.