FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDIVNA BRINETA /

Tko je najpoznatija njemačka WAGsica? Prate je tisuće fanova, uživa u luksuzu i osvaja ljepotom

Tko je najpoznatija njemačka WAGsica? Prate je tisuće fanova, uživa u luksuzu i osvaja ljepotom
Foto: diebilderwelt/Alamy/Profimedia
1 /24
VOYO logo

Uoči utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti na Svjetskom nogometnom prvenstvu donosimo priču o jednoj od najpoznatijih WAGsica njemačke reprezentacije.

Riječ je o Sophiji Weber, supruzi nogometaša Kaija Havertza, koja je s njim u vezi od 2018. godine, a par se vjenčao 2024. godine. Nedavno su postali i roditelji, čime su započeli novo životno poglavlje u Londonu.

Weber je aktivna na društvenim mrežama gdje je prati oko pola milijuna ljudi, a javnosti je poznata i po povremenim dolascima na utakmice, gdje podržava svog supruga s tribina. Unatoč velikoj pažnji medija, privatni život drži uglavnom podalje od javnosti.

20.6.2026.
21:24
Hot.hr
diebilderwelt/Alamy/Profimedia
Kai HavertzSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Wagsica
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija