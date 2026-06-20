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NIJE PROŠLA NEZAPAŽENO /

Visoki prorez, uska suknja i vitke noge: Dama u bijelom mamila poglede u središtu Čakovca

Visoki prorez, uska suknja i vitke noge: Dama u bijelom mamila poglede u središtu Čakovca
Foto: Zlatko Vrzan
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Visoke temperature, sunčano vrijeme i produženi vikend izmamili su brojne građane u središte Čakovca, gdje se tijekom prijepodneva tražilo mjesto više na terasama kafića i u omiljenim gradskim okupljalištima.

Gradskom špicom prošetali su građani svih generacija, uživajući u opuštenoj atmosferi, druženju s prijateljima i ispijanju kave na otvorenom. Mnogi su iskoristili slobodan dan za laganu šetnju, kupovinu ili predah u hladovini gradskih terasa.

Posebnu pozornost prolaznika privukla je elegantna dama u bijeloj kombinaciji. Midi suknja s visokim prorezom i profinjen ljetni stil savršeno su se uklopili u vedar ambijent sunčanog prijepodneva, potvrdivši kako gradske ulice i ovog ljeta postaju svojevrsna modna pista na otvorenom.

Fotogalerija donosi djelić atmosfere iz središta Čakovca, gdje su sunce, druženje i ljetna elegancija obilježili još jedan ugodan dan na gradskoj špici.

 

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr

20.6.2026.
17:07
Hot.hr
Zlatko Vrzan
špicačakovec
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