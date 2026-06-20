Počele su gužve: Pojačan promet prema moru, mogući zastoji i kolone

Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima te su mogući zastoji i kolone, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.

Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu HAK poziva vozače da se informiraju o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko jedan kilometar.

Povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima

Na A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet u smjeru Zagreba, a na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je oko sedam kilometara, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko pet kilometara.

Na staroj karlovačkoj cesti zbog povećane gustoće prometa ﻿﻿usporeno se vozi kod Rakovog Potoka.