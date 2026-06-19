Ovo su najzgodnije nogometašice svijeta: Atraktivna Hrvatica na vrhu liste

Ženski nogomet doživljava globalni procvat, a Svjetsko prvenstvo 2023. godine, s više od tri milijarde pregleda sadržaja na digitalnim platformama i prodanih 1,8 milijuna ulaznica, potvrdilo je njegov status. U eri u kojoj sportašice postaju medijske zvijezde, neke igračice privlače pažnju ne samo svojim nogometnim vještinama, već i karizmom i izgledom, gradeći snažne brendove s milijunima pratitelja. One su uzor mnogima, dokazujući da se talent i ljepota mogu savršeno nadopunjavati na najvišoj razini. Predstavljamo deset nogometašica koje su osvojile svijet.