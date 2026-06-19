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STIGLE VRUĆINE /

Ovih 15 hrvatskih gradova u podne su bili najtopliji: Hlad je sada najtraženije mjesto

Ovih 15 hrvatskih gradova u podne su bili najtopliji: Hlad je sada najtraženije mjesto
Foto: Grgo Jelavic, Emica Elvedji, Ivo Cagalj, Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
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Manje od dva dana prije početka kalendarskog ljeta Hrvatska je na pragu toplinskog vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak su najavili pretežno sunčano i u većini krajeva vruće vrijeme.

"Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 °C", prognoza je DHMZ-a.

Visoke temperature u podne izmjerene su diljem Hrvatske, a najtopliji je Šibenik gdje je u podne izmjereno visokih 32.5 stupnjeva. U galeriji fotografija pogledajte prizore nadolazećeg ljeta u Hrvatskoj te u kojim je gradovima u podne bilo najtoplije.

19.6.2026.
12:38
danas.hr
Grgo Jelavic, Emica Elvedji, Ivo Cagalj, Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
DhmzToplinski ValVisoke TemperatureKupanjePlažeVrućineVrijeme
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