Ovih 15 hrvatskih gradova u podne su bili najtopliji: Hlad je sada najtraženije mjesto

Manje od dva dana prije početka kalendarskog ljeta Hrvatska je na pragu toplinskog vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak su najavili pretežno sunčano i u većini krajeva vruće vrijeme.

"Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 °C", prognoza je DHMZ-a.

Visoke temperature u podne izmjerene su diljem Hrvatske, a najtopliji je Šibenik gdje je u podne izmjereno visokih 32.5 stupnjeva. U galeriji fotografija pogledajte prizore nadolazećeg ljeta u Hrvatskoj te u kojim je gradovima u podne bilo najtoplije.