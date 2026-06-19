Centar Zagreba gorio je od energije: Ovako je izgledao koncert grupe Let 3 na Europskom trgu

Europski trg u Zagrebu sinoć se pretvorio u veliku pozornicu dobre zabave. Let 3 okupio je brojne Zagrepčane i njihove goste koji su došli uživati u besplatnom koncertu održanom povodom Dana antifašističke borbe.

Legendarni riječki bend u šarenim sakoima, prepoznatljivim brkovima i nepresušnom energijom priredio je večer punu omiljenih hitova i prepoznatljivog scenskog spektakla po kojem je godinama poznat. Publika je od prvih taktova pjevala u glas, plesala i uživala u nastupu koji nije razočarao.

Koncert je organiziran u suradnji Grada Zagreba, Antifašističke lige Republike Hrvatske i Centra kulture Ribnjak, a kako je izgledala atmosfera na Europskom trgu, pogledajte u našoj galeriji.