Ove WAGsice zarađuju milijune, a za neke od njih možda niste nikad čuli: Evo čime se bave

Društvene mreže u posljednjem su desetljeću potpuno promijenile način na koji se percipiraju WAGsice, odnosno supruge i partnerice nogometnih zvijezda koje danas više nisu samo “pratnja s tribina”, nego često i same javne osobe s milijunskim dosegom, modnim suradnjama i vlastitim brendovima. Od manekenki i glumica do influencerica i žena koje su svoju prepoznatljivost stekle tek ulaskom u vezu s nogometašima, pogledajte tko je sve zauzeo mjesto u našoj galeriji.