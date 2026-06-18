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BOGATE I ZGODNE /

Ove WAGsice zarađuju milijune, a za neke od njih možda niste nikad čuli: Evo čime se bave

Ove WAGsice zarađuju milijune, a za neke od njih možda niste nikad čuli: Evo čime se bave
Foto: Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia
Tolami Benson posljednjih je mjeseci privukla veliku pozornost kao zaručnica engleskog nogometaša Bukaya Saka, no njezina karijera odavno nije vezana samo uz nogometne tribine.
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Društvene mreže u posljednjem su desetljeću potpuno promijenile način na koji se percipiraju WAGsice, odnosno supruge i partnerice nogometnih zvijezda koje danas više nisu samo “pratnja s tribina”, nego često i same javne osobe s milijunskim dosegom, modnim suradnjama i vlastitim brendovima. Od manekenki i glumica do influencerica i žena koje su svoju prepoznatljivost stekle tek ulaskom u vezu s nogometašima, pogledajte tko je sve zauzeo mjesto u našoj galeriji.

18.6.2026.
20:07
Matea Bahovec
Profimedia
WagsicaBogatstvožene Nogometaša
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