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Što se dogodilo s Isusovim sljedbenicima nakon Uskrsnuća i kako su promijenili svijet?

Što se dogodilo s Isusovim sljedbenicima nakon Uskrsnuća i kako su promijenili svijet?
Foto: Shutterstock
Sudbine Isusovih učenika, satkane od povijesnih činjenica, drevnih spisa i pobožnih predaja, čine moćnu tapiseriju vjere, žrtve i ustrajnosti. Od ribara koji su postali vođe do tajnih simpatizera koji su riskirali sve, njihovi životi svjedoče o snazi poruke koja ih je nadahnula. Gotovo svi su platili najvišu cijenu za svoja uvjerenja, umirući nasilnom smrću u dalekim zemljama. No, njihova misija nije završila njihovom smrću. Krhki pokret koji su započeli prerastao je u globalnu religiju, a njihova ostavština nastavlja oblikovati svijet i nadahnjivati milijune ljudi i dva tisućljeća kasnije.
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Nakon Isusove smrti i Uskrsnuća, obični ljudi nastavili su njegovim putem: ribari, poreznici i drugi koji nisu bili znanstvenici ili plemstvo. Ti su se pojedinci transformirali iz običnih građana u osobe koje će oblikovati povijest.

Povjesničari su rekonstruirali njihova putovanja koristeći drevne tekstove, arheološka otkrića i tradicionalne izvještaje koji su se prenosili s generacije na generaciju, piše History Collection.

U galeriji saznajte što se dogodilo s Isusovim sljedbenicima nakon njegove smrti.

18.6.2026.
17:29
Antonela Ištvan
Shutterstock
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