Što se dogodilo s Isusovim sljedbenicima nakon Uskrsnuća i kako su promijenili svijet?

Nakon Isusove smrti i Uskrsnuća, obični ljudi nastavili su njegovim putem: ribari, poreznici i drugi koji nisu bili znanstvenici ili plemstvo. Ti su se pojedinci transformirali iz običnih građana u osobe koje će oblikovati povijest.

Povjesničari su rekonstruirali njihova putovanja koristeći drevne tekstove, arheološka otkrića i tradicionalne izvještaje koji su se prenosili s generacije na generaciju, piše History Collection.

U galeriji saznajte što se dogodilo s Isusovim sljedbenicima nakon njegove smrti.