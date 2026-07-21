Kao curica htjela je biti smetlarica: Danas vozi kamione od 44 tone i zarađuje vrtoglave iznose

Hannah Robinson (32) iz britanskog Hartlepoola još je kao djevojčica sanjala da će raditi sa smetlarima. Danas vozi kamione teške čak 44 tone i mjesečno zarađuje više od 5000 funti (oko 58.88, 97 eura).

Ljubav prema vožnji očito joj je u obitelji jer su za volanom radili i njezini ujaci, rođaci i djed. Tijekom dana prevozi različite terete, od recikliranog materijala do motocikala i prehrambenih proizvoda. Iako se često susreće s predrasudama, Hannah odbija prihvatiti tvrdnje da je taj posao rezerviran samo za muškarce.

Na društvenim mrežama poznata je kao HGV Han, gdje pokazuje kako izgleda život profesionalne vozačice kamiona. Uz pohvale, dobiva i brojne negativne komentare, no kaže da su joj upravo kritičari pomogli da postane još popularnija. Sa svojim partnerom Callumom osnovala je tvrtku C.W Haulage Services.

Danas rade na projektima diljem Velike Britanije, SAD-a i Kanade. Hannah ističe da u svom poslu najviše voli to što nijedan dan nije isti.