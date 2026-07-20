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NESTANAK S JAHTE /

Natalie Wood danas bi slavila 88. rođendan: Pogledajte glumicu čija je smrt i dan danas misterij

Natalie Wood danas bi slavila 88. rođendan: Pogledajte glumicu čija je smrt i dan danas misterij
Foto: -/Everett/Profimedia
Pravo ime bilo joj je Natalia Nikolaevna Zakharenko, a rođena je 20. srpnja 1938. u San Franciscu u obitelji ruskih imigranata. Kasnije je njezina obitelj prezime promijenila u Gurdin, a ona je postala poznata kao Natalie Wood.
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Natalie Wood bila je jedna od najpoznatijih hollywoodskih glumica svoje generacije, a karijeru je započela još kao dijete. Proslavila se u filmovima poput Buntovnika bez razloga, Sjaja u travi i Priče sa zapadne strane, a za svoje je uloge čak tri puta bila nominirana za Oscara. Njezin život i karijeru, međutim, i danas prati misterij njezine smrti 1981. godine, kada se navodno utopila nakon što je nestala s jahte u blizini otoka Santa Catalina.

20.7.2026.
14:27
Hot.hr
-/Everett/Profimedia
Natalie WoodSmrtTeorija ZavjereHolivud
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