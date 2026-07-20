Natalie Wood danas bi slavila 88. rođendan: Pogledajte glumicu čija je smrt i dan danas misterij

Natalie Wood bila je jedna od najpoznatijih hollywoodskih glumica svoje generacije, a karijeru je započela još kao dijete. Proslavila se u filmovima poput Buntovnika bez razloga, Sjaja u travi i Priče sa zapadne strane, a za svoje je uloge čak tri puta bila nominirana za Oscara. Njezin život i karijeru, međutim, i danas prati misterij njezine smrti 1981. godine, kada se navodno utopila nakon što je nestala s jahte u blizini otoka Santa Catalina.