Holivudsku ikonu Natalie Wood svi pamte po nezaboravnim ulogama koje je ostvarila u filmovima "Buntovnik bez razloga", "Priča sa zapadne strane" "Sjaj u travi" i "Tragači", no život joj je obilježilo niz tragedija među kojima je i njena misteriozna smrt u 43. godini.

Natalie je rođena 1938. u San Franciscu pod imenom Natalia Nikolaevna Zakharenko. Roditelji su joj bili ruski imigranti koji su prezime promijenili u Gurdin, pa je njeno ime od 4. godine bilo Natasha Gurdin kada je, ujedno, ostvarila i svoju prvu filmsku ulogu. Njena sestra Lana Wood bila je također glumica, a Natalie je prvu zapažanu ulogu imala kao dijete 1947. godine u filmu "Čudo na 34. ulici". Ona je već 1955. zaradila svoju prvu nominaciju za Oscara za ulogu u filmu "Buntovnik bez razloga", a tijekom karijere imala je još par nominacija za tu prestižnu nagradu te za Zlatni globus.

Njenu karijeru dirigirala je stroga majka Marija prema kojoj je Natalie gajila patološku privrženost, a naučila ju je da je "šutnja zlato", što je Natalie prakticirala do kraja svog života, kako bi zaštitila druge, a i sebe. Otac joj je bio alkoholičar koji ju je sustavno zlostavljao, otkriva Los Angeles magazin.

Holivudski moćnici su je zlostavljali

No, nije ju zlostavljao samo otac, već i holivudski moćnici. Nicholas Ray (42) seksualno ju je iskoristio kada je bila tinejdžerica kako bi mu dokazala da može glumiti "lošu" djevojku u filmu "Buntovnik bez razloga". Na Natalie oko je bacio i Frank Sinatra kada je imala samo 15 godina, a on 38 i od tada ju je držao "na uzdi".

George Jacobs, koji je bio Sinatrina desna ruka punih 15 godina u memoarima "My Life with Frank Sinatra", otkrio je da ju je glumcu na koktel dovela "ludo ambiciozna ruska majka" 1954. godine i doslovnu ju gurnula u Sinatrine ruke. Natalie je tada bila maloljetna. "On je obožavao tu sićušnu ljepoticu, a krio je njihovu vezu kako ne bi završio poput Charlieja Chaplina ili Errola Flynna", otkrio je Jacobs.

Natalie se zbog sustavnog zlostavljanja i stresa u više navrata pokušala ubiti, a skoro svaki dan išla je na psihoterapiju. Umišljala je da joj lutke pričaju, a najveći strah joj je bio da će umrijeti u tamnoj vodi. Ta fobija potekla je od proročanstva jedne Ciganke koja ga je otkrila njenoj praznovjernoj majci. Nažalost, to se i obistinilo.

Natalie nije imala sreće s muškarcima. Vodila je vrlo buran ljubavni život, a na njenoj podužoj listi ljubavnika našli su se Elvis Presley i Warren Beatty. Ona se tri puta udavala, prvi put i treći za glumca Roberta Wagnera, a drugi put za producenta Richarda Gregsona. Fatalnu ljubavnu priču Natalie i Robert okrunili su 1957. godine brakom. Ona je sve iznenadila kad je 1961. godine, kako bi zaštitila svoj imidž, podnijela zahtjev za razvod. No, nikada nije opovrgla tračeve da je njihov brak propao zbog afere koju je imala sa svojim kolegom Warrenom Beattyjem dok je snimala "Sjaj u travi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Fatalna ljubavna priča

No, pravi razlog razvoda bila je, ustvari, Robertova nevjera. Njena sestra Lana otkrila je da ga je Natalie zatekla u ljubavnom klinču s drugim muškarcem u njihovoj vilu na Beverly Hillsu. Natalie je tada uplakana došla kod roditelja i zatvorila se u svoju sobu. Probudila se kasnije u bolnici, nakon što je popila preveliku dozu tableta za spavanje, ošamućena i u šoku. Robertov glasnogovornik oštro je opovrgnuo glasine o njegovoj biseksualnosti.

Natalie se za njega opet udala 1972. godine, a ovoga puta ostala je s njim u braku sve do svoje tragične i prerane smrti 1981. godine u kojoj je, izgleda, on odigrao jednu od glavnih uloga. Naime, ona je tada bila na jahti s njim i kolegom Christopherom Walkenom te skiperom Dennisom Davernom blizu Santa Cataline u Kaliforniji. Navodno je bila pijana i isprovocirala je svađu te je pala u more, a njeno tijelo je pronađeno sutradan kako pluta pored jahte. Dugo godina uzrok Nataline smrti zataškavali su holivudski moćnici, a 2011. godine policija je ponovo otvorila njen slučaj te je za uzrok smrti navela utapanje pod neodređenim okolnostima.

Iako je Robert negirao bilo kakvu umiješanost u misterioznu smrt svoje supruge, policija ga je 2018. godine proglasila sumnjivcem. Skiper Davern posvjedočio je tada da je čuo kako se te večeri Natalie i Robert žestoko svađaju, a javilo se i više svjedoka koji su okrivili Roberta za Natalinu smrt. U revidiranom mrtvozornikovom izvješću stoji kako je ona "mogla biti žrtva ozljeđivanja ili fizičkog napada, ali se ne može isključiti ni da je bila u nesvijesti i prije no što je pala u more". Robert ima 91 godinu i još uvijek negira da je ubio Natalie.

"Robert Wagner tvrdi da je njezina smrt bila nesretni slučaj. Kako je onda i ozljeda nesretni slučaj?", izjavila je njena sestra Lana.