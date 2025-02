Jelena Leko broji sitno do poroda: 'Druga trudnoća mi je malo teže pala'

Influencerica i poduzetnica Jelena Leko (34), javnosti poznata i kao sestra bivšeg nogometaša Jerka Leke, uskoro će roditi drugo dijete. Za Net.hr je otkrila kako s nestrpljenjem iščekuje dolazak drugog sina, a najviše ju veseli što će njezin sin Raul uskoro dobiti titulu starijeg brata. Prinova stiže jako brzo, a u domu obitelji Leko već sada vlada uzbuđenje i iščekivanje.

Kako se pripremate za dolazak druge bebe? Hoće li vam "two under two" biti izazov ili vas ipak nije strah?

Two under two će uistinu biti pravi izazov. Nije me strah, ali znam si ponekad postaviti pitanje kako će stariji braco, koji je do sada bio jedinac i centar svijeta, prihvatiti mlađeg brata.

Raul je još mali – shvaća li da će uskoro postati stariji brat ili mu je to još daleko?

Raul je navršio godinu i pet mjeseci i iskreno mislim da još ne shvaća da dolazi braco. Igramo se samo sa bagerima i loptama i ne može još razumijeti kad mu govorimo da će dobiti malog bracu i da uskoro dolazi beba.

Priželjkivali ste sina – je li to bila vaša želja od samog početka, više se vidite kao majka dječaka?

⁠Uvijek prvo kažem: “Neka je živo i zdravo”, a možda sam ipak malo više priželjkivala sina upravo zbog te male razlike u godinama. Navikla sam na dječake s obzirom na to da imam dva nećaka koji se toliko vole da sam se uvijek divila kako dva brata mogu biti tako složna s istim interesima. I to mi je bilo savršeno.

Jeste li već krenuli s pripremama za dolazak bebe? Hoće li naslijediti stvari od starijeg brata ili krećete u novi shopping?

⁠Pripreme su skoro gotove. Naučila sam što mi je potrebno. Sa prvim djetetom nisam dosta toga znala i stvarno sam imala i viška stvari, ali ovog puta ću pametnije. Volim poklanjati tako da će ipak biti dosta toga novog, ali imaju neke stvari za koje sam se emotivno vezala i zadržala.

Koliko vam je ova trudnoća drugačija u odnosu na prvu? Osjećate li se iskusnije ili vas i dalje iznenađuju neke nove stvari?

⁠Moram priznati da mi je druga trudnoća malo teže pala. Ipak su to potpuno dvije različite trudnoce. U prvoj sam odmarala, ležala, šetala, a u drugoj sam majka malog i neumornog “toddlera”. Raul je veoma živahno i veselo dijete koje tek istražuje svijet i ne želim mu ništa uskratiti. Samim time moja aktivnost je veća nego u prvoj trudnoći.

Jeste li već odabrali ime za bebu?

⁠Imamo predivno anđeosko ime za dječaka. Mislim da će mu savršeno pristajati.

Dvije trudnoće u tako kratkom razmaku znaju biti izazov za tijelo. Osjećate li veći pritisak u ovoj trudnoći i kako pronalazite vrijeme za sebe?

Kada bih uspoređivala moje dvije trudnoće - sada sa sigurnošću mogu reći da mi je druga ipak malo teža. Dobila sam više kilograma. Samim time što nisam stigla izgubiti sve kilograme od prve trudnoće. U prvoj trudnoći sam se više njegovala i imala sam više vremena otići na neki tretman nego sada, uz živahnog Raula. Sada sam više podređena njemu i njegovim potrebama, ali kada ulete bake, iskradem se iz kuće na kratko pa odem na neku brzinski njegu noktiju ili kose.

