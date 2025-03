Panika u bolnicama zbog infekcije: Otporna je na lijekove i opasna po život

Opasna gljivična infekcija ubrzano se širi američkim zdravstvenim sustavima i ne jenjava, tvrde službena izvješća. Novo istraživanje pokazalo je da se Candida auris (C. auris) brzo širi bolnicama otkako je prvi put prijavljena 2016. godine.

U ožujku 2023. godine, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izvijestio je o više od 4.000 novih kliničkih slučajeva ove infekcije, nazivajući je "hitnom prijetnjom antimikrobnoj otpornosti" (AR).

Ova je gljivica otporna na nekoliko lijekova i može izazvati "po život opasnu bolest".

Otporna na mnoga sredstva za dezinfekciju

C. auris se "lako širi" u zdravstvenim ustanovama i uglavnom utječe na osobe koje su već bolesne, navodi CDC na svojoj stranici.

Nova studija, objavljena u American Journal of Infection Control 17. ožujka, analizirala je kliničke uzorke C. auris prikupljene diljem SAD-a od 2019. do 2023. godine. Broj kliničkih uzoraka porastao je za 580% od 2019. do 2020. godine, za 251% u 2021. godini, za 46% u 2022. godini te za 7% u 2023. godini.

"Količina kliničkih uzoraka s C. auris brzo je porasla, a uslijedila je ekspanzija izvora infekcije", zaključili su istraživači sa Sveučilišta u Miamiju.

JoAnna Wagner iz Georgia Department of Public Health izjavila je za lokalni ABC Newsom WJCL da je Georgia, jedna od pogođenih država, do kraja veljače zabilježila više od 1.300 slučajeva.

“Mnoga sredstva za dezinfekciju koja su registrirana od strane EPA-e i koja su povijesno korištena u bolnicama i medicinskim ustanovama nisu učinkovita protiv C. auris”, izjavila je Wagner.

Nije prijetnja zdravim ljudima

Dr. Marc Siegel, viši medicinski analitičar Fox Newsa i klinički profesor medicine na NYU Langone, smatra C. auris "problemom koji izaziva veliku zabrinutost".

"Otporna je na nekoliko lijekova protiv gljivica i ima tendenciju širenja u bolničkim okruženjima, uključujući zahvaćanje opreme koja se koristi na imunokompromitiranim i poluimunokompromitiranim pacijentima, poput respiratora i katetera", rekao je dr. Siegel.

"Nažalost, simptomi poput vrućice, zimice i bolova mogu biti sveprisutni i mogu se lako zamijeniti s drugim infekcijama." Prema Siegelu u tijeku su "velika istraživanja" za razvoj novih tretmana.

"Ovo je dio puno većeg problema sve veće otpornosti na antibiotike u SAD-u i diljem svijeta", upozorio je liječnik. "Isto tako, mjere sterilizacije i dezinfekcije u bolnicama mogu biti od velike pomoći."

Zdravstvene ustanove u Georgiji navodno koriste sredstva za čišćenje s certifikatom američke Agencije za zaštitu okoliša, namijenjena za borbu protiv gljivica. Iako C. auris može uzrokovati ozbiljne infekcije s visokom stopom smrtnosti kod bolesnih osoba, prema CDC-u, "nije prijetnja zdravim ljudima", piše New York Post.

