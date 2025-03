Liječnik o komplikacijama upale uha: 'Moguće su zaostale posljedice, ali i smrtni ishodi'

Potresna vijest o smrti mladića (26) iz Lastova zbog upale uha koja nije primjereno i na vrijeme liječena još uvijek puni novinske stupce. On je, naime, s Lastova do Dubrovnika putovao čak osam i pol sati, a u bolnici je, nažalost, preminuo.

Trajekt Marko Polo prevezao je mladića do Vele Luke, no zbog njegovog teškog stanja prevezli su ga u Korčulu gdje su ga stabilizirali i pokušavali reanimirati nekoliko puta. Izvanrednim trajektom potom su ga prevezli na Orebić, a onda sanitetom do Opće bolnice Dubrovnik. Helikopter Hitne pomoći nije mogao poletjeti zbog olujnog nevremena.

Prema izvješćima iz medija, uzrok smrti mladića je sepsa i meningitis te zatajenje srca kao posljedica toga. Ova tragedija potegnula je mnoga pitanja, a Ministarstvo zdravstva otkrilo je da je u tijeku zdravstvena inspekcija te da se cjelokupni slučaj analizira, od samog protokola postupanja u prijevozu do pružanja zdravstvene skrbi.

Smrtnost kod upale uha

Smrtnost kod upale uha izuzetno je niska, posebno u modernim zdravstvenim sustavima gdje su antibiotici i medicinska skrb lako dostupni. Slučajevi kod kojih se razviju određene komplikacije danas su rijetki, ali su mogući kod imunokompromitiranih osoba ili u područjima s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi. Stoga, važno je na vrijeme prepoznati simptome i potražiti liječničku pomoć kako bi se spriječile moguće komplikacije.

Zoran Barušić, dr.med., specijalist infektologije, subspecijalist intenzivne medicine, Zamjenik Ravnateljice, Pročelnik Odjela za hitan prijam bolesnika, Bolnički transplantacijski koordinator Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" za Net.hr objasnio je koje su zdravstvene komplikacije kod upale uha.

Što je upala uha?

"Upala uha definira se ovisno o dijelu koji je zahvaćen upalnim procesom. Brojni su infektivni uzročnici koji mogu dovesti do te bolesti. Upala vanjskog uha predstavlja upalu uške i zvukovoda. Neki od kliničkih entiteta koji se u navedenoj situaciji mogu vidjeti su furunkuloza, erizipel, egzematoidne promjene, plivačko uho i nekrotizirajuća upalna stanja. Upala srednjeg uha zahvaća sluznicu srednjeg uha", rekao je dr. Barušić.

Foto: RTL Danas Zoran Barušić, dr.med., specijalist infektologije, subspecijalist intenzivne medicine, Zamjenik Ravnateljice, Pročelnik Odjela za hitan prijam bolesnika, Bolnički transplantacijski koordinator Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

"Razlikujemo akutna i kronična upalna stanja, ponavljajuća akutna upalna stanja te upalna stanja s izljevom. Upala unutarnjeg uha karakterizirana je upalom labirinta i/ili vestibulokohlearnog živca. Uslijed navedenog može doći do oštećenja ravnoteže i sluha", pojasnio je.

Komplikacije kod upale uha

"Kad je riječ o komplikacijama, obično se misli na komplikacije povezane s upalnim procesima u srednjem uhu. One su posljedica brojnih faktora", istaknuo je dr. Barušić.

Faktori kod komplikacija upale uha mogu biti:

Neprepoznavanje upalnog procesa u području srednjeg uha,

Nezapočinjanje na vrijeme odgovarajućeg antimikrobnog liječenja,

Nedovoljno dugo provođeno antimikrobno liječenje,

Primjena neodgovarajuće doze antimikrobnog lijeka,

Rezistencija uzročnika,

Imunodeficijentna stanja i kronične bolesti,

Postojanje malformacija u neposrednom području anatomskih struktura uha i njemu pridruženih struktura,

Ponavljajuće upale uha i sl.

Foto: Shutterstock

Komplikacije akutne upale srednjeg uha

Najčešće komplikacije akutne upale srednjeg uha su:

Kronična gnojna upala uha (s kolesteatomom ili bez njega),

Mastoiditis,

Petrozitis,

Zahvaćenost kranijskih živaca,

Labirintitis,

Meningitis,

Epiduralni i subduralni apsces,

Moždani apsces,

Tromboze intrakranijskih venskih sinusa.

"Najopasnije su komplikacije nastale kao posljedica zahvaćenosti struktura središnjeg živčanog sustava. Moguće su zaostale posljedice, ali nažalost i smrtni ishodi", rekao je dr. Barušić.

Simptomi komplikacija kod upale uha

"Simptomi komplikacija ovise o zahvaćenosti pojedinih struktura. Primjerice, u slučaju mastoiditisa javljaju se bolnost, crvenilo i oteklina kosti u području mastoida (neposredno iza uha), promjena položaja uške. U slučaju zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava mogu se pojaviti glavobolja različitog stupnja izraženosti, mučnina, povraćanje, kvalitativni i/ili kvantitativni poremećaji stanja svijesti, konvulzije i drugi simptomi. Komplikacije nerijetko prati i perzistencija vrućice različitog intenziteta" objasnio je.

"Liječenje komplikacija je dugotrajnije, uključuje kombinaciju konzervativnog, nerijetko i operativnog liječenja, te u određenim situacijama iziskuje i mjere intenzivnog liječenja, jer može doći do intrakranijskih komplikacija, sepse i septičkog šoka", kazao je dr. Barušić.

