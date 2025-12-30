FREEMAIL
OSTAJU NA POLJUDU? /

Turska i Španjolska su prošlost: Hajduk još ne zna gdje će i hoće li uopće na pripreme

Turska i Španjolska su prošlost: Hajduk još ne zna gdje će i hoće li uopće na pripreme
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Zimske pripreme i prijelazni rok najvažniji su za odlučujući dio sezone

30.12.2025.
23:43
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Hajduk je 'prvo poluvrijeme' sezone HNL-a završio na drugom mjestu s bodom zaostatka za Dinamom. Bijeli su u samo tri od 18 utakmica teren napustili pognute glave te su itekako 'živi' u borbi za titulu. 

Zimske pripreme i prijelazni rok najvažniji su za odlučujući dio sezone, a s obzirom na tešku financijsku situaciju na Poljudu i malu vjerojatnost kako će se dogoditi neko veliko zimsko pojačanje, Bijelima su pripreme izrazito važne. 

Međutim, kako pišu Sportske novosti još uvijek se ne zna gdje će Bijeli na pripreme i hoće li se zapravo uopće maknuti s Poljuda. 

Hajduk je nekad redovito putovao u Tursku, a prošle godine bili su u Španjolskoj. Odradio je Hajduk pod Gattusom glavninu u Alicanteu i odigrao tri testne utakmice: protiv Osnabrücka, Ujpešta i Murcije.

Ove zime Bijeli, izgledno je, ipak neće prema Španjolskoj te se očekuje da će pripreme odraditi negdje u domovini. Tek se čeka službena potvrda lokacije, a neslužbeno se da doznati da postoje dvije opcije.

Najglasnije se spominje odlazak u Istru ili na Hvar, a moguć je čak i ostanak na Poljudu.

Turska i Španjolska su prošlost: Hajduk još ne zna gdje će i hoće li uopće na pripreme