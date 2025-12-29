FREEMAIL
BOMBA IZ SPLITA /

Romano otkrio veliki transfer Hajduka: Klub iz Premier lige kupuje na Poljudu

Romano otkrio veliki transfer Hajduka: Klub iz Premier lige kupuje na Poljudu
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

'Oni su jedan od nekoliko klubova iz pet najjačih liga koji su zainteresirani u siječanjskom prijelaznom roku'

29.12.2025.
17:54
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Niko Sigur ponovno se pojavljuje u pričama velikog transfera s Poljuda

Igrač Hajduka nije imao strpljenja s hrvatskom reprezentacijom pa je otišao za Kanadu, ali je ove sezone konačno dočekao da više ne mora igrati beka već je kao šestica odmah pokazao puno veći potencijal nego u obrani. 

Sada je stigla vijest od poznatog talijanskog 'twitter stručnjaka' s puno plaćenih informacija kako je klub iz Premier lige zainteresiran za igrača Hajduka. 

"Wolvesi su zaintersirani za 22-godišnjeg kanadskog internacionalca i defenzivnog veznjaka Hajduka, Niku Sigura", napisao je Fabrizio Romano i dodao: 

"Wolvesi su jedan od nekoliko klubova iz pet najjačih liga koji su zainteresirani za Sigura u siječanjskom prijelaznom roku, uoči Svjetskog prvenstva."

"Sigur očajnički želi transfer, bilo je nekog interesa iz Bundeslige, mislim da bi to bilo sjajno za njega. Čujem da zanimanje postoji i u drugim zemljama", rekao je ovog ljeta izbornik Jesse Marsch, pod kojim je Sigur debitirao u reprezentaciji Kanade te do danas odigrao ukupno 15 utakmica. 

Bez obzira što se radi o 'debelo' zadnjoj ekipi lige koja je nakon 18 odigranih kola skupila tek dva boda i koja je na putu da odigra najgoru sezonu jednog kluba u najjačoj engleskoj ligi, ipak se radi o 'stanovniku' najelitnije lige na svijetu i potencijalni transfer u Premier ligu bio bi svakako vrhunski posao za Sigura, ali i za Hajduk. 

Sigura se i u prošlom prijelaznom roku povezivalo s odlaskom iz Hajduka, a i tada se pisalo o interesu nekoliko klubova iz liga Petice. Splićani su tada navodno na Siguru htjeli zaraditi osam milijuna eura, tako da bi sličan iznos mogli tražiti i u ovom prijelaznom roku. Transfermarkt ga trenutačno cijeni na četiri milijuna eura, a ugovor s Hajdukom vrijedi mu do ljeta 2028. godine. 

Sigur je ove sezone skupio 22 nastupa za Hajduk u svim natjecanjima i upisao gol i asistenciju. U HNL-u igrao je od prve minute u deset utakmica, a ukupno je odigrao 66 posto mogućih minuta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča

Niko SigurHajdukPremier Liga
