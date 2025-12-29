Romano otkrio veliki transfer Hajduka: Klub iz Premier lige kupuje na Poljudu

Niko Sigur ponovno se pojavljuje u pričama velikog transfera s Poljuda.

Igrač Hajduka nije imao strpljenja s hrvatskom reprezentacijom pa je otišao za Kanadu, ali je ove sezone konačno dočekao da više ne mora igrati beka već je kao šestica odmah pokazao puno veći potencijal nego u obrani.

Sada je stigla vijest od poznatog talijanskog 'twitter stručnjaka' s puno plaćenih informacija kako je klub iz Premier lige zainteresiran za igrača Hajduka.

"Wolvesi su zaintersirani za 22-godišnjeg kanadskog internacionalca i defenzivnog veznjaka Hajduka, Niku Sigura", napisao je Fabrizio Romano i dodao:

"Wolvesi su jedan od nekoliko klubova iz pet najjačih liga koji su zainteresirani za Sigura u siječanjskom prijelaznom roku, uoči Svjetskog prvenstva."

"Sigur očajnički želi transfer, bilo je nekog interesa iz Bundeslige, mislim da bi to bilo sjajno za njega. Čujem da zanimanje postoji i u drugim zemljama", rekao je ovog ljeta izbornik Jesse Marsch, pod kojim je Sigur debitirao u reprezentaciji Kanade te do danas odigrao ukupno 15 utakmica.

Bez obzira što se radi o 'debelo' zadnjoj ekipi lige koja je nakon 18 odigranih kola skupila tek dva boda i koja je na putu da odigra najgoru sezonu jednog kluba u najjačoj engleskoj ligi, ipak se radi o 'stanovniku' najelitnije lige na svijetu i potencijalni transfer u Premier ligu bio bi svakako vrhunski posao za Sigura, ali i za Hajduk.

Sigura se i u prošlom prijelaznom roku povezivalo s odlaskom iz Hajduka, a i tada se pisalo o interesu nekoliko klubova iz liga Petice. Splićani su tada navodno na Siguru htjeli zaraditi osam milijuna eura, tako da bi sličan iznos mogli tražiti i u ovom prijelaznom roku. Transfermarkt ga trenutačno cijeni na četiri milijuna eura, a ugovor s Hajdukom vrijedi mu do ljeta 2028. godine.

Sigur je ove sezone skupio 22 nastupa za Hajduk u svim natjecanjima i upisao gol i asistenciju. U HNL-u igrao je od prve minute u deset utakmica, a ukupno je odigrao 66 posto mogućih minuta.

