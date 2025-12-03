Hajduk će usred borbe za titulu ostati bez dva bitna igrača? Za Amerikanca nude osam milijuna eura

Nakon što posljednjih dana kruži informacija kako je sjajni mladi branić Branimir Mlačić na korak od transfera u Inter (danas je izašla i informacija kako je zainteresiran i Real Madrid), sada bi Spličane mogao napustiti i Rokas Pukštas.

Naime, za sjajnog Amerikanca litavskog podrijetla stigle su ponude od osam milijuna eura iz Serie A i Bundeslige, navodi Germanijak. Amerikanac je već nekoliko puta bio blizu odlaska iz Hajduka, a najbliže je bio u mandatu Lukše Jakobušića, kada je prodaja za 12 milijuna eura neimenovanom klubu već bila dogovorena. Tada je transfer propao i Pukštas je ostao u Splitu. Ovog ljeta opet je bila aktivna prodaja Pukštasa — stigla je ponuda od šest milijuna eura iz MLS-a, koju je Hajduk prihvatio, ali igrač nije želio odustati od nogometa u Europi. Izgleda da bi se sada transfer Pukštasa napokon mogao ostvariti.

Inače, valja spomenuti kako je Germanijak napisao da je Hajduku ovaj transfer bitan kako bi pokrili višemilijunske dugove što je Hajduk demantirao.

#HajdukAuthentic Germanijak je objavio netočne informacije. Hajduk nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura niti je za isti kredit jamac Grad Split. — HNK Hajduk Split (@hajduk) December 3, 2025

