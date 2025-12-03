FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLAZI NAKON 5 godina? /

Hajduk će usred borbe za titulu ostati bez dva bitna igrača? Za Amerikanca nude osam milijuna eura

Hajduk će usred borbe za titulu ostati bez dva bitna igrača? Za Amerikanca nude osam milijuna eura
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Nekoliko je puta bio blizu prodaje, a sada bi ga Hajduk zbog navodnih dugova mogao biti prisiljen prodati

3.12.2025.
11:56
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što posljednjih dana kruži informacija kako je sjajni mladi branić Branimir Mlačić na korak od transfera u Inter (danas je izašla i informacija kako je zainteresiran i Real Madrid), sada bi Spličane mogao napustiti i Rokas Pukštas.

Naime, za sjajnog Amerikanca litavskog podrijetla stigle su ponude od osam milijuna eura iz Serie A i Bundeslige, navodi Germanijak. Amerikanac je već nekoliko puta bio blizu odlaska iz Hajduka, a najbliže je bio u mandatu Lukše Jakobušića, kada je prodaja za 12 milijuna eura neimenovanom klubu već bila dogovorena. Tada je transfer propao i Pukštas je ostao u Splitu. Ovog ljeta opet je bila aktivna prodaja Pukštasa — stigla je ponuda od šest milijuna eura iz MLS-a, koju je Hajduk prihvatio, ali igrač nije želio odustati od nogometa u Europi. Izgleda da bi se sada transfer Pukštasa napokon mogao ostvariti.

Inače, valja spomenuti kako je Germanijak napisao da je Hajduku ovaj transfer bitan kako bi pokrili višemilijunske dugove što je Hajduk demantirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera

Rokas PukštasHajdukHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODLAZI NAKON 5 godina? /
Hajduk će usred borbe za titulu ostati bez dva bitna igrača? Za Amerikanca nude osam milijuna eura