Pukštas odbio transfer iz Hajduka: Poznato tko ga je htio dovesti i za koji iznos

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele

19.8.2025.
17:50
Ivana Ivanovic/pixsell
Rokas Pukštas ime je koje se već dulje vrijeme najčešće spominje kada je u pitanju sljedeća velika prodaja s Poljuda. 

Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa u trećem kolu HNL-a, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele. Hajduk je tada navodno dobio dvije jako ozbiljne ponude za Pukštasa iz Serie A i Championshipa. 

No, kako pišu Sportske novosti, jedina ozbiljna ponuda na Poljud stigla je iz MLS-a i to u iznosu od oko šest milijuna eura. Međutim, Amerikanac litavskog podrijetla baš i ne želi u Ameriku već je odlučio čekati ponudu iz Europe. 

Pukštas će, dakle, zasad ostati na Poljudu, no opcija prodaje dakako još uvijek postoji dok je god prijelazni rok otvoren. 

