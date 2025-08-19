Pukštas odbio transfer iz Hajduka: Poznato tko ga je htio dovesti i za koji iznos
Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele
Rokas Pukštas ime je koje se već dulje vrijeme najčešće spominje kada je u pitanju sljedeća velika prodaja s Poljuda.
Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa u trećem kolu HNL-a, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele. Hajduk je tada navodno dobio dvije jako ozbiljne ponude za Pukštasa iz Serie A i Championshipa.
No, kako pišu Sportske novosti, jedina ozbiljna ponuda na Poljud stigla je iz MLS-a i to u iznosu od oko šest milijuna eura. Međutim, Amerikanac litavskog podrijetla baš i ne želi u Ameriku već je odlučio čekati ponudu iz Europe.
Pukštas će, dakle, zasad ostati na Poljudu, no opcija prodaje dakako još uvijek postoji dok je god prijelazni rok otvoren.
