Bivši NBA košarkaš postavio rekord: Postao najviši nogometaš u povijesti!

Pavel Podkolžin, bivši profesionalni košarkaš visok 226 cm, upisao je svoje ime u povijest nogometa nakon što je 19. kolovoza 2025. zaigrao za FC Amkal u susretu FONBET Kupa Rusije protiv Kaluge. Time je postao najviši igrač u povijesti nogometa.

Podkolžin, koji je sada u 40. godini života, bio je 21. pick NBA drafta 2004. godine, kada ga je izabrao Utah Jazz, ali je svoju NBA karijeru proveo u Dallas Mavericksima, za koje je između 2004. i 2006. odigrao šest utakmica. Profesionalnu košarkašku karijeru zaključio je 2019. godine, nastupajući za Univerzitet Jugre iz Surguta.

Nakon završetka košarkaške karijere, Podkolžin se posvetio nogometu. Njegov nastup za Amkal u ruskom kupu ne samo da je bio debi u novom sportu, već je istovremeno donio povijesni rekord, potvrđujući ga kao najvišeg igrača koji je ikad službeno nastupio u nogometnom susretu.

