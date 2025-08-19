Bivši NBA košarkaš postavio rekord: Postao najviši nogometaš u povijesti!

Opasan iz kornera /

Foto: Screenshoot/ Instagram: Sportbible

Njegov nastup za Amkal u ruskom kupu ne samo da je bio debi u novom sportu, već je istovremeno donio povijesni rekord

19.8.2025.
19:56
Screenshoot/ Instagram: Sportbible
Pavel Podkolžin, bivši profesionalni košarkaš visok 226 cm, upisao je svoje ime u povijest nogometa nakon što je 19. kolovoza 2025. zaigrao za FC Amkal u susretu FONBET Kupa Rusije protiv Kaluge. Time je postao najviši igrač u povijesti nogometa.

Podkolžin, koji je sada u 40. godini života, bio je 21. pick NBA drafta 2004. godine, kada ga je izabrao Utah Jazz, ali je svoju NBA karijeru proveo u Dallas Mavericksima, za koje je između 2004. i 2006. odigrao šest utakmica. Profesionalnu košarkašku karijeru zaključio je 2019. godine, nastupajući za Univerzitet Jugre iz Surguta.

Nakon završetka košarkaške karijere, Podkolžin se posvetio nogometu. Njegov nastup za Amkal u ruskom kupu ne samo da je bio debi u novom sportu, već je istovremeno donio povijesni rekord, potvrđujući ga kao najvišeg igrača koji je ikad službeno nastupio u nogometnom susretu.

