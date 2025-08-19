Povijesni trenutak na Maksimiru: Na Skupštini Dinama glasa se za novi Statut

'Sutra je povijesni dan' /
Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju
Skupštinu Dinama pratite UŽIVO na portalu Net.hr
U Dinamu će se u utorak s početkom u 19.30 održati Skupština kluba, na kojoj će se glasati o novom statutu koji je već prihvatio Izvršni odbor i kojime bi se nastavila demokratizacija kluba i put prema načelu "jedan član, jedan glas".
Za potvrđivanje novog Statuta potrebna je dvotrećinska podrška skupštinara i ako se to dogodi Dinamo će do kraja godine imati izbore za novu vlast koju će birati članovi kluba.
Početak Skupštine zakazan je za 19.30