Zašto Dalić nije prihvatio novi ugovor HNS-a? Evo što je izbornik rekao za RTL Danas

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, u velikom je Božićnom intervjuu za RTL Danas progovorio o brojnim izazovima koji Vatrene očekuju na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku 2026., ali se u razgovoru s Markom Vargekom dotaknuo i teme koja najviše zanima domaću javnost, a to je njegov ostanak na izborničkoj funkciji i nakon velikog natjecanja. Iako su se u medijima pojavile špekulacije o njegovu odlasku, Dalić poručuje kako motivacije ne nedostaje, no papir i potpis nisu ono što ga primarno zanima.

Želja postoji s obje strane

Na izravno pitanje želi li ostati na čelu reprezentacije i nakon Svjetskog prvenstva, Zlatko Dalić nije imao dvojbi. Potvrdio je kako i dalje osjeća jednaku strast i motivaciju za vođenje Hrvatske, ističući kako mu je taj posao iznad svega čast i veliko veselje.

"Pa ja sam rekao da uvijek imam motiva voditi hrvatsku reprezentaciju. To mi je čast, to mi je veselje", izjavio je Dalić, dodavši kako ga posebno raduje što je i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza pokazalo interes za nastavkom suradnje.

"Veseli me činjenica i drago mi je da je Savez, predsjednik Saveza, pokazao tu želju. O tome smo razgovarali", otkrio je izbornik, potvrdivši da su pregovori o budućnosti već započeti.

Rezultat kao jedini uvjet

Ipak, unatoč obostranoj želji za nastavkom uspješne priče, Dalić je naglasio kako formalnosti ugovora stavlja u drugi plan. Prema njegovim riječima, ključ svega leži u onome što je oduvijek bilo mjerilo uspjeha u nogometu, a to su rezultati. Oni su, kako kaže, jedini pravi jamac ostanka bilo kojeg trenera na klupi, bilo da se radi o klubu ili reprezentaciji.

"Meni je ugovor u svemu tome najmanje bitan. Bitno je ono kako se ja osjećam, što želi Savez i bitni su rezultati. Oni drže svakog trenera i izbornika na čelu reprezentacije ili kluba", jasan je bio Dalić. Ovom izjavom poslao je poruku kako je potpuno svjestan da njegov daljnji status ovisi isključivo o uspjehu koji će reprezentacija postići na predstojećem prvenstvu.

Njegov fokus ostaje na pripremi momčadi za teške izazove koji slijede, a razgovori o budućnosti, iako započeti, svoju će konačnu potvrdu dobiti tek nakon što se vidi kako će Hrvatska proći na natjecanju. Za Dalića je teren jedino mjerilo, a podrška Saveza i osobna motivacija samo su preduvjet za ono najvažnije, a to je novi uspjeh Vatrenih.

