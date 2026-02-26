Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'

Njihove pjesme nećete čuti na radiju, oni nisu česti gosti mainstream medija. Ali zato na YouTubeu njihove pjesme imaju i po 14 milijuna pregleda.

Oni su Krankšvester, rap punk duo iz Osijeka. Njihove su pjesme proste i eksplicitne, provokativne, jako zabavne i brutalno iskrene. O seksu, o izlascima, o odnosima, o prekidu, o Isusu Kristu, svim važnim stvarima bavi se Krankšvester, čiji su koncerti nadaleko poznati kao grotlo energije i ludila. Tako će biti i na tradicionalno Švesterovo, njihov praznik ljubavi, ove godine nastupaju 28. veljače jer je to matematički dvostruko bolje od Valentinova. Ali i dan prije, jer je koncert u subotu rasprodan.

Jedan od njih je radio kao poštar, drugi na indexu marljivo piše kao novinar i kolumnist, a zajedno su Krankšvester. Davor Miletić i Hrvoje Marjanović gostovali su u studiju RTL Direkta.

Namučila sam se da nađem pjesmu koja je primjerena za televiziju. Čak su i imena pjesama previše...

Hrvoje Marjanović: Imamo jedno tri-četiri pjesme koje se mogu pustiti...

Davor Miletić: Krempita je sad aktualna pa preporučujem.

Vi ste heroji alternative scene, voli vas underground. Ali za tradicionalne medije ste što, previše?

Hrvoje Marjanović: To je jednim dijelom bio naš izbor. Nećemo reći da smo cenzurirali ili nešto, nismo ciljali na to jer u trenutku kad smo se pojavili je bio moment kad se klasično izdavaštvo preselilo na internet i gdje postoji cijela vojska izvođača koji su stvorili paralelnu scenu i funkcioniraju mimo klasičnih formata i servisa.

Želiš reći da vam u tom smislu ne trebaju novine i portali da vas promoviraju jer imate svoju publiku?

Davor Miletić: Mi smo jedni od pionira takvog načina izdavaštva, totalno nezavisni o izdavačima. Sve smo uzeli u svoje ruke. Istina da je sve financijski bilo na nama, ali nekako u naše vrijeme nismo vidjeli ni jednog izdavača koji bi mogao i htio to izdati.

Znalo vas se prozivati da su vam pjesme mačističke, šovinističke. Ali to je i namjera? Jednom ste objasnili da niste htjeli popovati s visine, nego se prikazati kao taj 'najveći glupan'?

Hrvoje Marjanović: Da. Zbog toga jer u pravilu ideja je bila da ne idemo na klasičan način u to. Da nije da ćemo docirati ljudima i govoriti kako se ponašati. Djelovalo je vjerodostojnije i umjetnički zanimljivije biti taj lik. Više se ljudi imože poistovjetiti i preispitati svoje poteze a i autentično zvuči kad iz podrivaš od ispod, gledaš odozdola.

Rekli bi da ovi koji vas kritiziraju nisu to razumjeli?

Hrvoje Marjanović: Ne, definitivno nisu slušali.

Davor Miletić: Ljudi vole biti kiseli, lakše je hejtati.

Hrvoje Marjanović: Izgubio se moment gdje ljudi slušaju tekstove jer mora ti biti jasno da je to na neki način parodirano do krajnjih apsurda.

Bilo je i vjerskih skupina koje su bile uvrijeđene i pozivale djecu da vas ne slušaju?

Davor Miletić: Da, pozivali su na bojkot prvog Švesterova.

Što je Švesterovo za razliku od Valentinova?

Davor Miletić: Slavlje ljubavi, ali na naš način.

Hrvoje Marjanović: Fizičkog čina ljubavi.

Pročitala sam da imate romantični repertoar kao Julio Iglesias, Petar Grašo, Celine Dion?

Hrvoje Marjanović: Mi smo uzeli ovaj dio tržišta, odnosno nišu fizičkog čina ljubavi. Oni imaju više romantiku, a mi smo ovaj kasniji dio. Oni predigra, mi glavni dio.

Davore, ti si radio kao poštar. Kako se ljudi odnose prema poštarima, imam osjećaj da oni samo dolaze loše vijesti?

Davor Miletić: Sad više psi vole poštari, nego ljudi, a bilo je obratno. Kad smo mirovine nosili bili smo omiljeniji, a sad poštari nose kazne i račune.

Vole li ljudi poštare, jesu ti se veselili?

Davor Miletić. Vole da. Čuo sam poštapalicu koju ne smijem sad ponoviti. Stiže poštar...

Hrvoje, ti za index pišeš o filmu, muzici, hrani, Eurosongu. Krankšvester nikad nije bio na Dori, zašto?

Hrvoje Marjanović: Jer nismo došli do tog stupnja karijere da nam to treba i da i se lansirali do negdje. Kad dođemo, bit će jasno gdje smo. Nije bilo interesa za tim, iako smo sadi mali jedno tri-četiri pjesme koje bi sigurno dobro prošle.

Davor Miletić: Konstantno čujemo 'trebate se prijaviti na Doru, otići na Eurosong, vide nas kao pobjednike' s obzirom na to kakvu glazbu radimo. Ali nije nam to ni u prvih pet prioriteta.

Pričali smo već o tome da su vam tekstovi malo vulgarni, riječi eksplicitne. Vi ste onda underground. Trap je postao mainstream, a sve su tamo riječi 'se*s, droga'. Kako komentirate to?

Davor Miletić: Ipak je zapakirano na neki način, a mi smo dosta konkretniji i direktniji.

Glavna priča u Direktu nam je bila vojni rok i prizivi savjesti kojih je sada još jako malo. Što bi Hrvoje ti da sada dobiješ poziv za vojsku?

Hrvoje Marjanović: Ako me dobiju u Njemačkoj, odgovorio bih. Budući da sam bio pravnik u pokušaju, svoje sam odradio u općinskom odvjetništvu, u građanskom odjelu zemaljskih knjiga. Prizvao sam tu savjest, ali danas nema šanse, stariji sam. To je hobi mladih ljudi koje još možeš navesti na pravi put.

Davore, ti si bio u vojsci. Što je vojska od tebe napravila?

Davor Miletić: Ćelavog čovjeka. Bio sam 10 mjeseci u vojsci i htio sam to. Ne znam kako je danas, ali promijeni te. Ja sam tada imao 19 godina i poradiš na disciplini. Dizali smo se svaki dan u 5.30-6, to su bila iživljavanja. Sad je mislim puno mekanije.

U jednoj pjesmi govorite o retrogradnom Merkuru. Za što je kriv?

Hrvoje Marjanović: To je bila posveta jednoj pojavi jer horoskop je kao red flag koji označava puno budućih problema. Kad netko traži alibi za psihotično ponašanje, odmah se priziva retrogradni Merkur. To je priziv psihoze.