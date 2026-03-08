FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAZNIK NOGOMETA /

Stigao je Dan derbija: Kada i gdje gledati veliki okršaj Hajduka i Dinama

Stigao je Dan derbija: Kada i gdje gledati veliki okršaj Hajduka i Dinama
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Derbi je to koji nosi veliki ulog, a posebice za Hajduk koji si ne može priuštiti poraz

8.3.2026.
5:41
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dan derbija praznik je nogometa u Hrvatskoj. Hajduk i Dinamo sučelit će se na punom splitskom Poljudu u sklopu 25. kola SHNL-a. 

Derbi je to koji nosi veliki ulog, a posebice za Hajduk koji si ne može priuštiti poraz. Porazom bi splitski Bijeli zaostajali za Dinamom ogromnih 10 bodova na tablici. "Spremni smo na sve. Kada igra kod kuće, Hajduk želi biti agresivan i igrati napadački nogomet. Oni su nam jedini pravi konkurent ove sezone i sigurno se neće predati. Ako mislimo da će nam nešto pokloniti, bolje da ne igramo. Spremni smo na sve. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa... Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti", kazao je dan prije utakmice Dinamov trener Mario Kovačević

Gonzalo Garcia odbija se predati. "Treba nam podrška. Ako su ljuti, to je u redu. Ja nisam bio ljut, samo razočaran s krajem utakmice. Mi smo dali sve što smo mogli. Neka navijači budu ponosni jer su njihovi igrači dali sve od sebe. Pogledajte kako su dečki poput Brajkovića, Pukštasa i Šege ušli u utakmicu. I ja sam dobio prvi crveni u životu, bio sam razočaran. Očekujemo da navijači budu uz nas jer to zaslužujemo. Nije stvar rezultata, nego što se svaki put događaju s*anja oko nas", kazao je Urugvajac prije utakmice.

Veliki derbi počinje u nedjelju u 15 sati, a prijenos je na MaxSportu 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

HnlDinamoHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx