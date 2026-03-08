Stigao je Dan derbija: Kada i gdje gledati veliki okršaj Hajduka i Dinama

Dan derbija praznik je nogometa u Hrvatskoj. Hajduk i Dinamo sučelit će se na punom splitskom Poljudu u sklopu 25. kola SHNL-a.

Derbi je to koji nosi veliki ulog, a posebice za Hajduk koji si ne može priuštiti poraz. Porazom bi splitski Bijeli zaostajali za Dinamom ogromnih 10 bodova na tablici. "Spremni smo na sve. Kada igra kod kuće, Hajduk želi biti agresivan i igrati napadački nogomet. Oni su nam jedini pravi konkurent ove sezone i sigurno se neće predati. Ako mislimo da će nam nešto pokloniti, bolje da ne igramo. Spremni smo na sve. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa... Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti", kazao je dan prije utakmice Dinamov trener Mario Kovačević.

Gonzalo Garcia odbija se predati. "Treba nam podrška. Ako su ljuti, to je u redu. Ja nisam bio ljut, samo razočaran s krajem utakmice. Mi smo dali sve što smo mogli. Neka navijači budu ponosni jer su njihovi igrači dali sve od sebe. Pogledajte kako su dečki poput Brajkovića, Pukštasa i Šege ušli u utakmicu. I ja sam dobio prvi crveni u životu, bio sam razočaran. Očekujemo da navijači budu uz nas jer to zaslužujemo. Nije stvar rezultata, nego što se svaki put događaju s*anja oko nas", kazao je Urugvajac prije utakmice.

Veliki derbi počinje u nedjelju u 15 sati, a prijenos je na MaxSportu 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?