Evo kako je Hajduk objavio da je Poljud rasprodan za derbi protiv Dinama

U nedjelju od 15 sati na Poljudu igra se derbi između Hajduka i Dinama, a očekuje se da će na stadionu ponovno biti vatrena atmosfera.

"Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu! Sve ulaznice za derbi su rasprodane", objavio je Hajduk na društvenim mrežama.

Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka i eventualnom pobjedom bi zapravo 'ubio' prvenstvo. Hajduk dakle ulazi s imperativom pobjede, želi li zadržati šanse za naslovom prvaka, ali utakmica stiže samo nekoliko dana nakon bolnog ispadanja od Rijeke u Kupu.

"Treba nam podrška. Ako su navijači ljuti, to je u redu. Ja nisam bio ljut, samo razočaran s krajem utakmice. Mi smo dali sve što smo mogli. Neka navijači budu ponosni jer su njihovi igrači dali sve od sebe. Pogledajte kako su dečki poput Brajkovića, Pukštasa i Šege ušli u utakmicu", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia u najavi utakmice te dodao:

"I ja sam dobio prvi crveni u životu, bio sam razočaran. Očekujemo da navijači budu uz nas jer to zaslužujemo. Nije stvar rezultata, nego što se svaki put događaju s*anja oko nas."

