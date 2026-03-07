Milica Todorović se oglasila nakon drame oko oca djeteta: 'Tko me je tjerao da te zavolim'

Srpska pjevačica Milica Todorović (37) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što se prvi put oglasila na društvenim mrežama više od mjesec dana nakon porođaja. U međuvremenu se u medijima pojavila i afera vezana uz identitet oca njezina sina Bogdana, o kojem pjevačica nikada nije javno govorila.

Naime, ubrzo nakon porođaja se doznalo kako je sina dobila s navodno još uvijek oženjenim partnerom, a iako se Milica o tim tvrdnjama nije oglašavala, sada je na TikToku objavila prvi video nakon porođaja na kojem djeluje dotjerano i dobro raspoloženo.

♬ original sound - Milica Todorovic @milicatodorovicofficial "Ko me je terao da te zavolim Nije to bilo u planu Da svaku ti zagrlim manu Da mi se dusa o tebe razbije Sad je u dlanove skupljam U svaku nevolju srljam" #milicatodorovic

Posebnu pažnju privukli su stihovi pjesme koje je pjevala u videu, a uz objavu je u opisu stavila samo svoje ime i prezime. Upravo zbog toga mnogi pratitelji smatraju da je tim potezom možda poslala indirektnu poruku ocu svojeg djeteta.

U videu pjeva stihove: “Ko me je tjerao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu. Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam.”

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

'Je li ovo poruka bivšem?'

Nedugo nakon objave uslijedili su brojni komentari pratitelja koji su joj uputili riječi podrške, ali i pokušali protumačiti značenje stihova.

“Čuvaj i voli svoje najveće bogatstvo koje si donijela na svijet”, “Samo hrabro, glavu gore i nastavi dalje”, “Milice, kome su upućeni ti stihovi?”, “Je li ovo poruka bivšem? To nije pravi muškarac”, samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'