OBJAVILA PRVI VIDEO /

Milica Todorović se oglasila nakon drame oko oca djeteta: 'Tko me je tjerao da te zavolim'

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

7.3.2026.
10:44
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Srpska pjevačica Milica Todorović (37) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što se prvi put oglasila na društvenim mrežama više od mjesec dana nakon porođaja. U međuvremenu se u medijima pojavila i afera vezana uz identitet oca njezina sina Bogdana, o kojem pjevačica nikada nije javno govorila.

Naime, ubrzo nakon porođaja se doznalo kako je sina dobila s navodno još uvijek oženjenim partnerom, a iako se Milica o tim tvrdnjama nije oglašavala, sada je na TikToku objavila prvi video nakon porođaja na kojem djeluje dotjerano i dobro raspoloženo.

@milicatodorovicofficial "Ko me je terao da te zavolim Nije to bilo u planu Da svaku ti zagrlim manu Da mi se dusa o tebe razbije Sad je u dlanove skupljam U svaku nevolju srljam" #milicatodorovic ♬ original sound - Milica Todorovic

 

Posebnu pažnju privukli su stihovi pjesme koje je pjevala u videu, a uz objavu je u opisu stavila samo svoje ime i prezime. Upravo zbog toga mnogi pratitelji smatraju da je tim potezom možda poslala indirektnu poruku ocu svojeg djeteta.

U videu pjeva stihove: “Ko me je tjerao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu. Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam.”

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

'Je li ovo poruka bivšem?'

Nedugo nakon objave uslijedili su brojni komentari pratitelja koji su joj uputili riječi podrške, ali i pokušali protumačiti značenje stihova.

“Čuvaj i voli svoje najveće bogatstvo koje si donijela na svijet”, “Samo hrabro, glavu gore i nastavi dalje”, “Milice, kome su upućeni ti stihovi?”, “Je li ovo poruka bivšem? To nije pravi muškarac”, samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'

Milica Todorović
