Teheran koristi važno oružje: 'I odlazak po kruh može biti opasan'

Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi. Tijekom nedavnih prosvjeda diljem zemlje u siječnju, kada je prema neslužbenim izvorima ubijeno na tisuće civila, vlasti su nametnule višetjedno isključenje interneta. Također su ga prekinule tijekom 12-dnevnog rata s Izraelom prošlog lipnja, piše Deutsche Welle.

Otkako je u subotu, 28. veljače, započela američko-izraelska vojna ofenziva protiv Irana, iranske vlasti ponovno su isključile pristup internetu, bacivši zemlju u informacijski mrak. "Irački prekid interneta sada je nadmašio 120 sati, a povezanost je i dalje na razini od oko 1 % uobičajene brzine", objavio je internetski nadzornik Netblocks u objavi na platformi X u četvrtak.

U Iranu su jednostavni zadaci poput vožnje s navigacijskim alatima kao što je Google Maps ili provjeravanja internetskih stranica radi informacija postali nemogući. Bio je dostupan samo vrlo ograničeni lokalni intranet.

Iranci brinu se za svoje najmilije

Isključenje je ozbiljno ograničilo protok informacija i komunikacije, ne samo između ljudi unutar i izvan Irana, nego i unutar same zemlje. Hajberd Avedian član je upravnog odbora Ayande e.V., udruge mladih u Njemačkoj koja se bavi mladima iranskog podrijetla na njemačkom govornom području.

Avedian je rekao da je nemogućnost komunikacije s voljenima u Iranu izuzetno stresna. "Kad se ujutro probudim, moje prvo pitanje je: Jesu li moji roditelji još živi? Jesu li neozlijeđeni? Odmah provjeravam vijesti: koja su područja bombardirana, gdje su bili napadi?" rekla je Avedian za DW.

"Čak i ako ne vidim napade tamo gdje oni žive, strah ostaje jer ih često ne mogu dobiti", dodala je Avedian. "Zbog gašenja interneta i komunikacija, nemoguće je čak i saznati jesu li dobro. A znam da u takvoj situaciji čak i običan odlazak u pekaru po kruh može biti opasan."

Mitra B. (50), koja je napustila Iran nakon Islamske revolucije 1979. i sada živi u Njemačkoj, izrazila je slične brige. "Još nisam čula ništa od svoje tete u Iranu. Nadam se da je živa, da je dobro i da će Iran uskoro biti oslobođen ovog režima", rekla je za DW.

Iranci pokušavaju zaobići komunikacijski mrak

Iako je većina Iranca odvojena od digitalnog svijeta, odabrana skupina insajdera i pristaša režima i dalje uživa u neograničenom pristupu internetu koristeći ono što Iranci nazivaju "bijelim SIM karticama". Prema izvješćima, u Iranu postoji više od 50.000 takvih SIM kartica, a mnogi od tih korisnika ostaju aktivni na društvenim mrežama, šireći vladinu propagandu i obmanjujuće narative.

Za druge je, međutim, komunikacija bila ogroman izazov. Pozivi u Iran iz inozemstva na mobilne telefone ili fiksne telefone gotovo su nemogući. Neki Iranci svjedoče o tome da pronalaze trenutke u danu kada se mogu spojiti i poslati poruke. Mnogi su se također okrenuli korištenju alata za zaobilaženje cenzure poput Psiphona, virtualnih privatnih mreža (VPN-ova) ili ilegalnih pretplata na Starlink, satelitskog internetskog pružatelja usluga u vlasništvu Elona Muska, što je potaknulo upozorenja iranskih vlasti onima koji to pokušavaju da se ne spajaju na internet.

Situacija otežava novinarima izvještavanje o sukobu koji je u tijeku i sprječava aktiviste i širu javnost da dijele neovisne izvještaje o događajima. Stručnjaci kažu da to također dovodi do porasta dezinformacija, jer profili na društvenim mrežama naklonjeni režimu popunjavaju informacijski vakuum vlastitim narativom.

'Ukidanje blokade interneta je ključno'

Trenutačno obustavljanje internetskih usluga nosi dodatni rizik, jer izraelska vojska redovito izdaje upozorenja prije pokretanja zračnih napada, pozivajući civile da evakuiraju određena područja ili izbjegavaju specifične lokacije u iranskim gradovima.

Zbog digitalnog zamračenja, pristup građana tim upozorenjima sve je ograničeniji, što dovodi živote civila u opasnost.

"Čak ni važna upozorenja i pozivi na evakuaciju, poput onih koje izdaju IDF (Izraelske obrambene snage), ne stižu na vrijeme do mnogih ljudi jer je internet u Iranu namjerno isključen", rekla je Avedian.

Klerikalni režim

Tahireh Panahi, znanstvena suradnica na Sveučilištu u Kasselu na Odsjeku za javno pravo, IT pravo i pravo zaštite okoliša, izjavila je za DW da je isključivanje interneta "ne samo individualni, već i društveni problem".

Istaknula je da to otežava organiziranje i koordinaciju masovnih protuvladinih prosvjeda. "Osim toga, klerikalni režim osigurava da informacije o njegovim zločinima ne dospiju do vanjskog svijeta", primijetila je Panahi.

"Zato je ukidanje blokade interneta od ključne važnosti. Mnogi iranski prognanici osjećaju se odgovornima za osiguravanje da informacije izađu iz zemlje i da se ljudima može pomoći," zaključuje ova pravnica.

