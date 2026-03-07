Trump poslao zastrašujuću poruku Kubi: 'Oni su u posljednjim trenucima života'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je na samitu s čelnicima Latinske Amerike nagovijestio moguću promjenu režima na Kubi.

"Nakon što smo ostvarili povijesnu transformaciju u Venezueli, radujemo se velikoj promjeni koja uskoro stiže Kubi. Kuba je na kraju puta, nemaju novca, nemaju nafte, godinama imaju loš režim. Dobivali su novac i naftu od Venezuele, ali više ništa ne dobivaju od njih", ustvrdio je Trump.

Dodao je da on i državni tajnik Marco Rubio pregovaraju s njima te da smatra kako bi se lako mogao postići dogovor.

'Posljednji trenuci života'

"Mislim da bi se dogovor mogao lako postići s Kubom, ali 50 godina slušam o Kubi, još kao dječak sam slušao o njima - da su katastrofa. Kuba je posljednjim trenucima života kakav je dosad bio. Imat će sjajan novi život", poručio je Trump i dodao da je njihov fokus sada na Iranu te da će Rubio "odmoriti jedan sat" i "završiti dogovor".

Podsjetimo, Trump je u petak kazao CNN-u da će režim u Kubi uskoro pasti.

"Usput rečeno, Kuba će uskoro pasti. Tako jako žele postići dogovor pa ću tamo poslati Marca Rubija i vidjet ćemo kako će to ispasti. Imamo dovoljno vremena, a Kuba je spremna, nakon 50 godina", rekao je jučer Trump.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump s Izraelom najavljuju novu fazu i jače napade na Iran