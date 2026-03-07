A gdje je Brooklyn? Obitelj Beckham okupila se u Parizu, ali svi su komentirali jedan detalj

Obitelj Beckham okupila se u Parizu i to zbog modne revije Victorije Beckham (51), a javnost je svjedočila njihovom zajedništvu uoči velikog trenutka. David Beckham (50), sa svojom djecom, Romeom, Cruzom i Harper, viđen je kako napušta restoran "La Petite Maison", poznat po specijalitetima s puževima, u kojem je obitelj nekoliko sati uživala. Nakon večere, obitelj je pozdravila Victorijine i Davidove roditelje, a potom se oprostila prije nego što su se razdvojili. No, mnogi su primijetili kako ponovno na važnom obiteljskom događaju nema najstarijeg sina.

Iako je scena bila obiteljski idilična - napetosti unutar obitelji Beckham, osobito između Victorije i najstarijeg sina Brooklyna ne jenjava. Brooklyn, koji je odselio u SAD sa suprugom Nicolom Peltz, u posljednje vrijeme ne pojavljuje se na obiteljskim okupljanjima.

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, izvori bliski obitelji otkrili su da postoji velika napetost između Brooklyna i Victorije, koja je počela izbijati nakon što je Brooklyn odlučio ne sudjelovati u obiteljskim projektima, kao što je obiteljski modni brend. Također, napetost je eskalirala nakon što su se Brooklyn i njegova supruga Nicola odlučili preseliti u SAD.

U siječnju je šokirao javnost objavom u kojoj je rekao da su njegovi roditelji tijekom godina pokušavali kontrolirati medijsku sliku obitelji te da su, prema njegovim riječima, stavljali brend ispred obiteljskih odnosa. Također je sugerirao da su širene neistine kako bi se očuvala određena javna fasada.

Za razliku od svoje braće i sestre, Brooklyn se nije pojavio u majčinoj nedavnoj seriji, niti je prisustvovao njezinoj premijeri. Također je izostao s proslave očevog 50. rođendana, kao i s ceremonije u Windsor Castleu, gdje je David primio dugoočekivano priznanje.

