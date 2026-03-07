Prizor u Zagrebu šokirao Hrvate, je li moguće da ovo košta 20 eura? 'Potpuno nejasno'

'NE BIH KOMENTIRAO' /

U pet godina, prema podacima Zavoda za statistiku, cvijeće plaćamo skuplje čak 40 posto.

Radi se zapravo o spletu nesretnih okolnosti - korona kriza u potpunosti je na neko vrijeme onemogućila prodaju. Kada se dogodio najveći porast cijena, prodavanje je bilo onemogućeno.

Više detalja u razgovoru nam je otkrio Nedjeljko Tudja, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske udruge profesionalnih cvjećara aranžera."Ne možemo gledati pojedinačno, tu je sukus stvari koje su pridonijele rastu cijena. Vidimo i pratimo cijene drugih proizvoda. Očito tako jednostavno mora ići, jer drugačije i ne ide", govori naš sugovornik.

Šok prizor u Zagrebu

Zatražili smo ga i da prokomentira činjenicu da smo danas imali priliku vidjeti granu, cvijet badema za 10 do 20 eura. Pitali smo kako je moguće da je tako skupa.

"Ne bih volio govoriti o prodavačima s Trga bana Jelačića, odnosno popularne Splavnice. Oni imaju svoje cijene, njima na volju ostaje ta računica. Cijena ne može biti takva, ali OK. Većinu stvari koje gore nude nabavljaju od istih dobavljača kao i mi, rijetko tko je tamo pravi OPG-ovac. Ta računica je potpuno nejasna", govori Tudja.

