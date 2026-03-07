Boca pronađena u grdobini otvorila važno pitanje za Hrvate: 'Tragedija...'

ŠTO JEDEMO? /

Nevjerojatan prizor stižu s juga Dalmacije! Ribari su iz ulovljene grdobine izvukli plastičnu bocu. Nije prvi put da se u morskim životinjama nalazi otpad, ali se otvara pitanje: što zapravo jedemo?

Umjesto uobičajenog ulova pred sam kraj ribolova, u uvali Prapratno prema Mljetskome kanalu - prizor nevjerice...

"Kada smo izvlačili mrežu, u mreži vidimo jednu Grdobinu i vidim da je nešto u njoj. Prvo smo mislili da sipa ili nešto na kraju kada ju je otvorio Boca je bila unutra", rekao je ribar Đani Matić iz Stona. Godinama s obitelji odlazi na ribolov, no ovakav prizor, kaže, do sada nisu vidjeli

"Stvarno smo se iznenadili, vidimo svašta na moru. Možeš svašta vidjeti ali ovako nešto je bilo zbilja rijetko, posebno. Vidiš da je jadna životinja patila da je mršava...", nadodao je.

Ribarima smeće u morskim organizama nije strano. S tim se problemom bore godinama, a pogotovo, kažu, na području juga Dalmacije. Više pogledajte u prilogu.