Policija u velikoj akciji na cestama: Najstroža kazna je 60 dana zatvora!

Zagrebačka policija imala je nesvakidašnji ulov. Zaustavili su pijanog vozača, s vozačkom dozvolom koja je istekla i sa zabranom vožnje zbog ranijeg prekršaja.

Kod 28-godišnjaka je utvrđeno 1,39 promila alkohola. Kako je riječ o ponavljaču prekršaja, Zagrebačka policija predložila je kaznu zatvora od 60 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana.

Nije bio jedini, zato smo i otvorili u RTL Danas ovu temu, još jedan slučaj se dogodio, a bio je četvrtak na petak, nije dakle vikend. Ono što je u ovim pričama indikativno i što ja primjećujem kada pratim ove teme prometa i sigurnosti prometa je da sud najčešće odredi puno manju kaznu od one koju traži policija. U ova dva slučaja na Ksaverskoj i Maksimirskoj cesti policija je tražila 60 dana zatvora, a sud je odredio da recidivisti budu 15 dana u zatvoru.

Sa mnom je Ilija Adžaga, vođa Sektora za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke. Je li ovo sada u nekom trendu, povećanje, da ima puno tih najtežih prijestupnika recidivista za volanom ili su oni samo više vidljivi kad vi istaknete da ste postupali prema njima?

Posrijedi je da istaknemo kako ima recidivista, kako su velike kazne za činjenje ovih najtežih prekršaja te preventivno djelujemo prema ostalim ljudima kako ne bi činili takve prekršaje.

Preventivno i djelujete. Ako sam dobro proučio vašu statistiku, kada oni prestanu? Ako netko ponovi jednom pa drugi put, je li se onda opamete vozači?

Neki vozači ne stanu, ali u većini slučajeva imamo da se vozači opamete nakon ovako velikih kazni te onda prestanu činiti takve velike prekršaje.

Što kažu oni? Normalni vozači se pokušaju nekako izmotati, što kažu recidivisti?

Recidivisti već znaju koja je cijela procedura te znaju da ih možda očekuje i najstroža kazna, to je 60 dana zatvora.

Samo da kažemo, akcija traje, kolege su upravo preuzele smjenu, ako idete večeras, pazite, nemojte piti ili ako pijete uzmite taksi jer kako kaže jedan pomoćnik načelnika policije tu iz Druge postaje, i najskuplji taksi s jednog kraja grada na drugi je jeftiniji od najmanje policijske kazne tako da, pamet u glavu.