FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIJEPA SVOTA /

Evo koliko je Zubčić zaradio nakon 21. mjesta u Sloveniji

Evo koliko je Zubčić zaradio nakon 21. mjesta u Sloveniji
×
Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Zagrepčanin je za pobjednikom, Brazilcem LP Braathenom zaostao 2.76 sekundi, no ipak ima razloga za zadovoljstvo jer je zaradio gotovo jednu hrvatsku mjesečnu plaču

7.3.2026.
14:47
Roko Silov
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u slovenskoj Kranjskoj Gori odradio je još jedan veleslalom za zaborav. Zubčić je završio na 21. mjestu u ukupnom poretku, što je nastavak lošije forme svih hrvatskih skijaša.

Zagrepčanin je za pobjednikom, Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom, zaostao 2.76 sekundi, no ipak ima razloga za zadovoljstvo jer je u Kranjskoj Gori zaradio gotovo jednu hrvatsku mjesečnu plaću. Naime, novčana nagrada za 21. mjesto u Kranjskoj Gori iznosi 1339 eura.

Jednak zaostatak kao i Zubčić imao je Talijan Filippo Della Vite, koji je na diobi 21. mjesta s hrvatskim skijašem.

Filip Zubčić je 19. u poretku veleslalomaša i 39. u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Odermatt je vodeći u konkurenciji za Veliki kristalni globus. Ima 1530 bodova, a Braathen, koji je drugi, ima tek 898 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

Filip ZubčićSkijanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx