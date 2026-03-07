Ovdje možete roniti između dva kontinenta: Jedinstveni podvodni kanjon nastao nakon potresa

Uobičajena predodžba ronjenja često uključuje topla mora i živopisne koraljne grebene. Međutim, jedna od najspektakularnijih svjetskih ronilačkih lokacija smještena je na sjeveru, u središtu Islanda.

Pukotina Silfra nudi jedinstveno iskustvo: ronjenje između dvaju kontinenata u vodi iznimne čistoće, koja stvara dojam lebdenja u zraku.

Pukotina između svjetova

Smještena u Nacionalnom parku Þingvellir, lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a koji ima i veliku povijesnu važnost za Islanđane, Silfra predstavlja mnogo više od obične pukotine ispunjene vodom. Ona pruža izravan uvid u geološke sile koje oblikuju naš planet, piše Silfra Fissure.

Na ovom se mjestu susreću i postupno razdvajaju sjevernoamerička i euroazijska tektonska ploča, brzinom od približno dva centimetra godišnje. Pukotina, formirana u današnjem obliku nakon potresa 1789. godine, ispunjena je vodom te tvori jedinstveni podvodni kanjon.

Iznimna bistrina vode u Silfri rezultat je njezina jedinstvenog podrijetla. Voda koja ispunjava pukotinu potječe od otopljenog leda s ledenjaka Langjökull. Prije dolaska u Silfru, ona desetljećima, ponekad i do stotinu godina, putuje kroz porozne slojeve vulkanske lave. Ovaj dugotrajni proces djeluje kao savršen prirodni filtar koji uklanja sve nečistoće. Rezultat je voda iznimne čistoće, prikladna za piće, s podvodnom vidljivošću koja premašuje stotinu metara. Temperatura vode je tijekom cijele godine konstantna, između 2 i 4 stupnjeva Celzija, što sprječava njezino zamrzavanje.

Jedinstveno iskustvo ronjenja

Zbog izrazito niske temperature, ronjenje ili snorkeling u Silfri zahtijeva korištenje specijalizirane opreme, prvenstveno suhog odijela koje održava tjelesnu toplinu i sprječava doticaj s vodom. Ronilačka ruta prolazi kroz četiri glavna dijela pukotine. Počinje u uskom prolazu poznatom kao "Silfra Big Crack", gdje je moguće istovremeno dodirnuti obje kontinentalne ploče. Slijedi prostranija dvorana "Silfra Hall" te potom "Silfra Cathedral", najdublji i najimpresivniji dio koji zadivljuje svojom plavom bojom i dimenzijama.

Ruta završava u plitkoj i svijetloj laguni "Silfra Lagoon". Iako u pukotini gotovo nema živog svijeta, izuzev živopisnih zelenih algi poznatih kao "trollova kosa", težište je na jedinstvenom geološkom okruženju i izvanrednom osjećaju bestežinskog stanja.

Ronjenje u Silfri ne predstavlja klasično iskustvo usmjereno na istraživanje podvodne faune. Riječ je o putovanju u geološko središte planeta, koje pruža uvid u monumentalnu snagu prirode. Za ljubitelje ronjenja i prirodnih fenomena, plutanje između kontinenata u kristalno čistoj vodi predstavlja nezaboravno iskustvo. Ono potvrđuje da se izvanredni podvodni krajolici ne nalaze isključivo u tropskim područjima.

