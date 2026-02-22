Skrivena uvala mračne prošlosti i jedinstvenog prirodnog fenomena: 'Ovo je jako fora'

U blizini Howicka u Northumberlandu, u sjeveroistočnoj Engleskoj, na granici sa Škotskom, među stjenovitim liticama, smjestila se uvala od povijesne i ekološke važnosti. Ova skrivena lokacija pruža jedinstven doživljaj posjetiteljima koji je otkriju.

Rumbling Kern je izolirana uvala koju karakteriziraju dramatične stijene te manja plaža vidljiva samo za vrijeme oseke. Svoje ime duguje specifičnoj geografskoj formaciji litica, koja za vrijeme snažnijih valova i olujnih uvjeta stvara karakterističan tutnjajući zvuk, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Jedinstveni akustični fenomen

Prilikom udara valova o stijene, stvara se dubok zvuk koji odjekuje uvalom, podsjećajući na grmljavinu. Ovaj prepoznatljivi akustični fenomen, jedinstven za ovu lokaciju, pridonosi posebnoj atmosferi ovog udaljenog odredišta.

U svom videozapisu na YouTube kanalu Wilderhope Adventures, jedna je posjetiteljica istaknula kako je uvalu teško pronaći jer nije označena na većini karata bez unosa poštanskog broja obližnjeg imanja. "Vidjela sam fotografije ovoga, ali ovo je jako, jako fora. Mogu zamisliti da je ovo stvarno super mjesto za plivanje jer je vrlo zaštićeno", izjavila je.

Foto: Shutterstock

Povijesna uloga u krijumčarenju

Povijesni zapisi otkrivaju da je uvala imala i važnu ulogu u krijumčarskim operacijama. Zbog izoliranosti i obalnog položaja, bila je idealno mjesto za iskrcavanje nezakonitog tereta, ponajviše viskija, koji se potom distribuirao duž obale Northumberlanda.

Susjedno selo Boulmer u to je doba bilo poznato kao "prijestolnica krijumčarenja", a Rumbling Kern činio je važan dio te razgranate mreže.

Foto: Shutterstock

Nasljeđe poznatog čaja

Iz uvale se pruža pogled na Bathing House, rezidenciju iz 19. stoljeća koju je dao izgraditi bivši britanski premijer Charles Grey, drugi grof Grey. Kuća je služila kao odmaralište za njegovu obitelj, koja je živjela u obližnjem dvorcu Howick Hall. Grof je ondje dao urediti i

bazene s morskom vodom, a na gornjem katu je uređen vidikovac s kojeg je njegova supruga mogla nadzirati djecu tijekom kupanja. Danas je Bathing House dostupna za najam kao kuća za odmor.

Nedaleko od uvale nalazi se Howick Hall, zaštićena povijesna građevina i dom obitelji Grey. Upravo je premijer Charles Grey, po kojem je čaj Earl Grey dobio ime, ondje proveo život. Dvorac, izvorno izgrađen 1782. godine, danas je otvoren za javnost. Nakon što je veći dio unutrašnjosti uništen u požaru 1926. godine, provedena je opsežna obnova.

Okoliš dvorca obuhvaća vrtove koje je osmislio peti grof Grey te arboretum koji se prostire na više od 65 hektara. U sklopu imanja nalazi se i čajana Earl Grey Tea House, gdje posjetitelji mogu predahnuti uz čaj koji je proslavio ovo mjesto.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Pas Bob Coveiro je 10 godina živio uz grob vlasnika u Brazilu: Zbog njega je donesen novi zakon