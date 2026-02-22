Ovo je mjesto gdje je ubijen zloglasni El Mencho: Meksiko u plamenu nakon smrti tajanstvenog narkobossa

Meksički narkobos Nemesio Oseguera, poznatiji kao 'El Mencho', ubijen je u vojnoj akciji, rekli su u nedjelju meksički dužnosnici, dok vlada zemlje pojačava pritisak na kartele nakon prijetnji američke intervencije.

U međuvremenu pristižu fotografije s mjesta gdje je ubijen.

Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je Oseguera teško ranjen u pucnjavi u zapadnoj državi Jalisco, te da je umro tijekom zračnog prijevoza u glavni grad Ciudad de Mexico. Ministarstvo je napomenulo da su američke vlasti dostavile "dodatne informacije".

Operacija je izazvala val nasilja, sa zapaljenim automobilima i naoružanim ljudima koji su blokirali autoceste u više od pola tuceta meksičkih saveznih država.

Bivši policajac Oseguera bio je tajanstveni vođa moćnog kartela Jalisco New Generation (CJNG), skupine nazvane po zapadnoj državi u kojoj se nalazi jedan od najvećih meksičkih gradova Guadalajara.

U relativno kratkom vremenu, CJNG se pretvorio u međunarodno kriminalno poduzeće koje konkurira bivšim saveznicima u kartelu Sinaloa, bandi zarobljenog šefa kartela Joaquina 'El Chapa' Guzmana, koji je sada u američkom zatvoru.

Vojna operacija protiv Oseguere uslijedila je nakon kampanje pritiska Trumpove administracije na vladu meksičke predsjednice Claudie Sheinbaum da pojača suzbijanje trgovine drogom, uključujući američke prijetnje izravnom intervencijom u Meksiku.

"Operaciju njegovog uhićenja vodilo je ministarstvo obrane, a on je na kraju ubijen", rekao je Reutersu vladin izvor upoznat s operacijom.

Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau rekao je da je Oseguerino ubojstvo "važan razvoj događaja" za SAD i Meksiko, kao i za ostatak Latinske Amerike.

Ubojstvo šefa narkokartela predstavlja veliku pobjedu u meksičkom ratu protiv narkokartela koji su odgovorni za krijumčarenje kokaina i fentanila vrijednih milijarde dolara u SAD. Očekuje se i da će izazvati val nasilja diljem Meksika.

Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro pozvao je stanovnike da ostanu kod kuće dok se situacija ne stavi pod kontrolu, a američko veleposlanstvo savjetovalo je svojim građanima da se sklone.

Videozapisi na društvenim mrežama prikazivali su automobile u plamenu na cestama u Jaliscu. Meksički mediji izvijestili su o zapaljenim vozilima i naoružanim ljudima koji blokiraju autoceste u više od pola tuceta država diljem zemlje, posebno na sjeveru i zapadu.