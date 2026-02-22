Luka u moru prosječnosti: Evo što Talijani nakon debakla pišu o Modriću

Neočekivani poraz Milana od Parme (0:1) na San Siru, koji je "rossonere" gotovo izbacio iz utrke za naslov prvaka, izazvao je lavinu kritika u talijanskim medijima. U utakmici u kojoj je momčad Massimiliana Allegrija, kojeg je zbog suspenzije na klupi mijenjao Marco Landucci, djelovala anemično i bezidejno, gotovo svi vodeći sportski listovi pronašli su istu svijetlu točku. Usred općeg sivila, istaknuo se veteran Luka Modrić, čija je izvedba ocijenjena kao jedina vrijedna spomena.

Maestro u moru prosječnosti

Dok su napadači poput Leãa i Pulisica promašivali prilike, a obrana djelovala nesigurno, Modrić je preuzeo potpunu kontrolu nad veznim redom. Njegov trud prepoznale su i statističke platforme, pa mu je tako SofaScore dodijelio visoku ocjenu 8,3, što je bio uvjerljivo najbolji rezultat ne samo u Milanu, već i među svim akterima na terenu, izuzev Parminog strijelca Mariana Troila. Rimski list Il Messaggero dao mu je ocjenu 6,5 uz komentar koji je postao lajtmotiv medijskih izvještaja: "Da su svi njegovi suigrači igrali s njegovim zalaganjem...". Time su jasno aludirali na nedostatak borbenosti i karaktera kod ostatka momčadi. Slično razmišlja i Il Mattino, koji je primijetio da je Modrić "postupno dizao razinu igre kako je utakmica odmicala", ali su mu suigrači svojom statičnošću često zatvarali prostor za kreaciju.

Lider na terenu i izvan njega

Iako su neki portali, poput Sempre Milana, bili nešto suzdržaniji u ocjenama, pohvalili su njegov obrambeni rad i trud, istaknuvši kako se nekoliko puta ubacivao u kazneni prostor kako bi otvorio prostor suigračima. Talijanski Tuttomercato ga je nazvao "najmanje nevidljivim u veznom redu Milana", potvrđujući da je odradio svoj zadatak i pružio prijeko potrebnu sigurnost. Njegova statistika samo potvrđuje dojam: u devedeset minuta na terenu zabilježio je čak 108 dodira s loptom, ostvario 87 točnih dodavanja iz 95 pokušaja (visokih 92 posto), stvorio četiri ključne prilike za gol te impresivno osvojio devet posjeda i presjekao dvije lopte.

Vječni Luka

Fascinacija talijanskih novinara Modrićevom dugovječnošću ne jenjava. Na dan utakmice, Corriere dello Sport istaknuo je podatak da je hrvatski kapetan, unatoč tome što je napunio 40 godina, igrač s najviše odigranih minuta u sezoni pod vodstvom trenera Allegrija. Nadmašio je znatno mlađe zvijezde poput Rafaela Leãa i Christiana Pulisica, što svjedoči o njegovoj nevjerojatnoj fizičkoj spremi i nezamjenjivosti. U analizi poraza, mnogi su zaključili kako je upravo Modrićev mentalitet ono što nedostaje ostatku ekipe.

