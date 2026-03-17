Dagur oduševio Zadar: Nakon druženja s navijačima povukao plemenit potez prije Švicarske

Hrvatski rukometni savez, u suradnji s izbornikom Dagurom Sigurdssonom i stručnim stožerom, odlučio je razveseliti navijače jedinstvenim potezom. U srijedu će vrata dvorane Krešimira Ćosića biti otvorena za sve koji žele izbliza pratiti trening hrvatske reprezentacije, s početkom u 18 sati.

Riječ je o rijetkoj prilici da publika uživo doživi rad reprezentacije i atmosferu koja vlada unutar momčadi uoči novih izazova. Zadar, koji je početkom veljače već slavio svoje rukometne junake nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, ponovno je u znaku nacionalne vrste.

Ovoga puta reprezentacija se vraća u punom sastavu, a interes publike ponovno je velik. Uoči prijateljske utakmice protiv Švicarske, koja je na rasporedu u četvrtak u 17 sati, organizirano je i druženje s navijačima na središnjem gradskom trgu. Velik broj okupljenih, posebice najmlađih, iskoristio je priliku za fotografije i autograme svojih idola.

Hrvatska i Švicarska uskoro će odigrati već četvrti međusobni susret u kratkom razdoblju, što dodatno podiže očekivanja. Izbornik Sigurdsson za SN ističe kako ih očekuje zahtjevan dvoboj, naglašavajući kvalitetu protivnika i njihovu organiziranost, ali i činjenicu da su prethodni susreti bili izuzetno neizvjesni.

Otvoreni trening pružit će navijačima uvid u pripreme reprezentacije za nadolazeće utakmice. Savez i stručni stožer pozivaju sve ljubitelje rukometa da iskoriste ovu priliku i podrže reprezentaciju, te iz prve ruke osjete atmosferu priprema u srcu Zadra.

