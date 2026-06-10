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DA TI SRCE PUKNE /

Vatrogasci se oprostili od preminulog kolege: 'Teško je pronaći riječi. Naš dobri Ivo, nikad te nećemo zaboraviti'

Vatrogasci se oprostili od preminulog kolege: 'Teško je pronaći riječi. Naš dobri Ivo, nikad te nećemo zaboraviti'
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Foto: Vatrogasci Tučepi/Facebook

Ističu da je Mendeš bio predani vatrogasac i spašavatelj, divan otac i drag prijatelj

10.6.2026.
8:14
Dunja Stanković
Vatrogasci Tučepi/Facebook
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Vatrogasci iz Tučepa oprostili su se od preminulog kolege Ive Mendeša, vatrogasca i gorskog spašavatelja, kojeg su opisali kao prijatelja velikog srca koji je uvijek bio spreman pomoći drugima. 

"U ovakvim trenucima teško je pronaći riječi koje mogu opisati tugu i nevjericu koju osjećamo. S velikom žalošću primili smo vijest da nas je danas tragično napustio naš kolega i prijatelj, vatrogasac i gorski spašavatelj, dobri naš Ivo Mendeš", napisali su u emotivnoj objavi. 

Ističu da je Mendeš bio predani vatrogasac i spašavatelj, divan otac i drag prijatelj. Kažu, uvijek je bio veseo, spreman pomoći i dati sebe za zajednicu. 

Sućut obitelji

"Svojom dobrotom i vedrinom ostavio je neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali.

Danas tugujemo zbog preranog odlaska čovika kojeg smo neizmjerno voljeli, cijenili i poštovali. Teško je prihvatiti da ga više nema među nama, a još je teže pronaći riječi kojima bismo izrazili koliko će nam nedostajati", neutješni su njegovi kolege. 

Njegovoj supruzi i kćerima te ostaloj rodbini i prijateljima izrazili su sućut.

A Ivu, tvrde, pamtit će zauvijek. "Počivaj u miru. Nikada te nećemo zaboraviti", zaključuju u objavi koja tjera suze na oči. 

VatrogasacPreminuoTučepiOproštaj
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